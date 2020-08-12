Уточняют, что специальный стаж, по которому можно выйти досрочно на пенсию, у творческих сотрудников должен быть от 15 до 30 лет. Срок выхода напрямую зависит от вида творческой работы, а не от пенсионного возраста. «Так, соответственно переходным положениям, связанным с изменениями в ПЗ, будет приниматься во внимание и год возникновения права на досрочную страховую пенсию. Согласно законодательству, теперь основным условием для выхода на пенсию по стажу будут учитываться годы работы на сцене. Также главным критерием остаются накопленные коэффициенты по пенсии. В этом году их надо накопить не меньше 18,6», – сообщили в пресс-службе.
Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию
- Автор Мадина
- 12 августа, 2020. Среда 15:07
Россияне, которые занимаются творческой работой на сцене, могут получить досрочную страховую пенсию по возрасту лет, пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- Один человек погиб в результате ДТП в Дагестане
- Во Владикавказе пройдет фестиваль молодых поэтов Северного Кавказа
- Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году
- Лишь 52% учащихся школ в Дагестане получали горячее питание в 2019 году
- У берегов Великобритании нашли останки нового для науки динозавра