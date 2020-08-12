Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию

Уточняют, что специальный стаж, по которому можно выйти досрочно на пенсию, у творческих сотрудников должен быть от 15 до 30 лет. Срок выхода напрямую зависит от вида творческой работы, а не от пенсионного возраста. «Так, соответственно переходным положениям, связанным с изменениями в ПЗ, будет приниматься во внимание и год возникновения права на досрочную страховую пенсию. Согласно законодательству, теперь основным условием для выхода на пенсию по стажу будут учитываться годы работы на сцене. Также главным критерием остаются накопленные коэффициенты по пенсии. В этом году их надо накопить не меньше 18,6», – сообщили в пресс-службе.