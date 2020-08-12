ЗАМАНА - Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию

Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию

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12 августа, 2020. Среда 15:07
Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию

Россияне, которые занимаются творческой работой на сцене, могут получить досрочную страховую пенсию по возрасту лет, пишет РИА "Дагестан".

Творческие деятели Дагестана смогут досрочно получить страховую пенсию
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Уточняют, что специальный стаж, по которому можно выйти досрочно на пенсию, у творческих сотрудников должен быть от 15 до 30 лет. Срок выхода напрямую зависит от вида творческой работы, а не от пенсионного возраста. «Так, соответственно переходным положениям, связанным с изменениями в ПЗ, будет приниматься во внимание и год возникновения права на досрочную страховую пенсию. Согласно законодательству, теперь основным условием для выхода на пенсию по стажу будут учитываться годы работы на сцене. Также главным критерием остаются накопленные коэффициенты по пенсии. В этом году их надо накопить не меньше 18,6», – сообщили в пресс-службе.

 

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