ЗАМАНА - Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале

Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале

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12 августа, 2020. Среда 14:50
Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале

В Махачкале планируется организовать торговлю с автомагазинов (автолавок), в качестве меры поддержки для сельхозпроизводителей и населения. Об этом сообщалось вчера на совещании Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях распространения коронавируса.

Торговлю с автомагазинов планируется развернуть в Махачкале
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По словам премьер-министра республики Артема Здунова, это направление поможет как предпринимателям в сельхозсекторе, так и населению, потому что цены в автолавках будут ниже рыночных.

Решение задачи было разделено на две части, сообщил врио Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Камил Магомедов. В первую очередь нужно организовать площадки сейчас, как они есть, чтобы реализация бахчевых и других культур не простаивала. Затем на сентябрь запланирована организация ярмарок нового уровня. Агентство закупит около десяти автолавок чтобы точную конфигурацию и параметры оборудования.

«Для тех сельхозпроизводителей, кто купит соответствующую технику через программу субсидирования минсельхоза республики прорабатывается возможность постоянного функционирования на отведённой территории», – цитирует Магомедова пресс-служба администрации главы и правительства Дагестан.

Здунов отметил, что проект может заинтересовать и другие города республики, поэтому Агентству должно понимать как, что и где закупать для его реализации.

 

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