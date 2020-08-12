«Яндекс» объявил о запуске платформы для самозанятых

«Яндекс» 11 августа публично запускает платформу «Яндекс.Про», предназначенную для самозанятых, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК. Пока на этой платформе работают водители и автокурьеры «Яндекс.Такси». Платформа позволяет находить заказы, вести бухгалтерию, помогает с оформлением статуса самозанятого и уплатой налогов, рассказал Тигран Худавердян, управляющий директор группы компаний «Яндекса». Она была создана на базе «Яндекс.Таксометр», который обычно используют водители агрегатора такси. Их на новую платформу переведут автоматически. В ближайшее время «Яндекс» планирует подключить к платформе курьеров, которые доставляют заказы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». В будущем платформой смогут воспользоваться мастера и специалисты сервиса «Яндекс.Услуги». К новой платформе смогут подключиться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно будет прямо в приложении. Пользователь сможет синхронизировать данные с официальным приложением ФНС России «Мой налог», чтобы все необходимые платежи и налоги перечислялись автоматически. Налог на профессиональный доход с самозанятых начал взиматься с января 2019 года в четырех пилотных регионах: Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях. Он позволяет гражданам вести предпринимательскую деятельность с минимальной налоговой нагрузкой — от 4 до 6%. Зарегистрироваться в налоговой службе в качестве самозанятых могут физлица и ИП, сумма дохода которых в течение рабочего года не превышает 2,4 млн руб. В начале октября 2019 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эксперимент с введением специального налогового режима для самозанятых удачным и предложила распространить его на всю страну с 2020 года. «Мне кажется, не стоит затягивать этот вопрос, который давно надо было решать», — заключила она. С 1 июля, по решению Владимира Путина, вводить режим для самозанятых могут власти всех регионов страны. В соответствии с принятыми в июне мерами поддержки населения в условиях кризиса самозанятые граждане могут получить налоговый капитал в размере одного МРОТ, который можно направить на выплату налогов и погашение задолженностей.