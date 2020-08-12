ЗАМАНА - Госжилинспекция провела проверку в военном городке в Буйнакске

Госжилинспекция провела проверку в военном городке в Буйнакске

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12 августа, 2020. Среда 11:04
Госжилинспекция провела проверку в военном городке в Буйнакске

Накануне руководитель Госжилинспекции Дагестана Али Джабраилов провел проверку по жалобе жителей военного городка № 4 воинской части в Буйнакске, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства. 

Госжилинспекция провела проверку в военном городке в Буйнакске
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В мероприятии участие приняли замглавы города Гамзат Османов, начальник отдела водоканализационного хозяйства ЖКС-10 воинской части и руководители УЖКХ и горводоканала.
 
По словам собеседника агентства, жильцы военного городка дома по ул. Али-Клыча жаловались на систематические сбои подачи воды, с 19 июня подача воды в военный городок и вовсе была прекращена.
 
В ходе проверки было установлено, что главным и единственным поставщиком воды в городок является МУП «Буйнакскводоканал». Как объяснили представители горводоканала, в июне-июле в Буйнакске, как и по всей республике в целом, наблюдалась длительная аномальная жара, в результате которой практически высох один из источников города – русло реки Апке-озень. Очень низким был и дебет воды, которая поступает из Чиркея.  Кроме того, положение усугубила авария на водопроводной трубе, ведущей к двум резервуарам военного городка. Вместе с тем в МУП «Буйнакскводоканал» заметили, что даже в таких случаях городок обеспечивали водой с помощью водовозов. Руководитель ведомства дал поручение ЖКС-10 завершить ремонт трубопровода, на котором произошла авария, и восстановить поставку воды в городок в полном объеме. На сегодняшний день подача коммунальной услуги в Буйнакске стабилизировалась, соответственно, она поступает и в военный городок.

 

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