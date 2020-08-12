Госжилинспекция провела проверку в военном городке в Буйнакске

В мероприятии участие приняли замглавы города Гамзат Османов, начальник отдела водоканализационного хозяйства ЖКС-10 воинской части и руководители УЖКХ и горводоканала.



По словам собеседника агентства, жильцы военного городка дома по ул. Али-Клыча жаловались на систематические сбои подачи воды, с 19 июня подача воды в военный городок и вовсе была прекращена.



В ходе проверки было установлено, что главным и единственным поставщиком воды в городок является МУП «Буйнакскводоканал». Как объяснили представители горводоканала, в июне-июле в Буйнакске, как и по всей республике в целом, наблюдалась длительная аномальная жара, в результате которой практически высох один из источников города – русло реки Апке-озень. Очень низким был и дебет воды, которая поступает из Чиркея. Кроме того, положение усугубила авария на водопроводной трубе, ведущей к двум резервуарам военного городка. Вместе с тем в МУП «Буйнакскводоканал» заметили, что даже в таких случаях городок обеспечивали водой с помощью водовозов. Руководитель ведомства дал поручение ЖКС-10 завершить ремонт трубопровода, на котором произошла авария, и восстановить поставку воды в городок в полном объеме. На сегодняшний день подача коммунальной услуги в Буйнакске стабилизировалась, соответственно, она поступает и в военный городок.