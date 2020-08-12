ЗАМАНА - Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»

Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»

Автор
12 августа, 2020. Среда 10:40
Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Дагестану напишут «Диктант Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили информагентству в пресс-службе регионального ведомства.

Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»
Информация

По данным источника, вопросы организации и проведения патриотического мероприятия в регионах страны обсудили на селекторном совещании под руководством заместителя секретаря Генерального совета «Единой России», координатора партпроекта «Историческая память» Александра Хинштейна.

В совещании принял участие офицер отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Дагестану майор Курбан Ханов.

«Акция “Диктант Победы” в этом году пройдет 3 сентября. Организаторы планируют открыть не менее 7,5 тыс. площадок для проведения диктанта. Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше 5 тыс. человек. Места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран – в 75 зарубежных государствах», – сказал собеседник агентства.

По его словам, акция «Диктант Победы» в рамках партийного проекта единороссов «Историческая память» проходит в стране уже второй раз. Росгвардейцы Дагестана впервые участвуют в данном мероприятии. Диктант пройдет на трех площадках, размещенных на территории города Махачкалы.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top