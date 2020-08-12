Росгвардейцы Дагестана напишут «Диктант Победы»

Сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Дагестану напишут «Диктант Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили информагентству в пресс-службе регионального ведомства.

По данным источника, вопросы организации и проведения патриотического мероприятия в регионах страны обсудили на селекторном совещании под руководством заместителя секретаря Генерального совета «Единой России», координатора партпроекта «Историческая память» Александра Хинштейна.

В совещании принял участие офицер отделения по работе с личным составом Управления Росгвардии по Дагестану майор Курбан Ханов.

«Акция “Диктант Победы” в этом году пройдет 3 сентября. Организаторы планируют открыть не менее 7,5 тыс. площадок для проведения диктанта. Они появятся в каждом населенном пункте России, где живет больше 5 тыс. человек. Места проведения акции будут организованы в символичном для юбилейного года числе стран – в 75 зарубежных государствах», – сказал собеседник агентства.

По его словам, акция «Диктант Победы» в рамках партийного проекта единороссов «Историческая память» проходит в стране уже второй раз. Росгвардейцы Дагестана впервые участвуют в данном мероприятии. Диктант пройдет на трех площадках, размещенных на территории города Махачкалы.