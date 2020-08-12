Артём Здунов провел заседание Оперштаба по устойчивому развитию экономики

Под руководством Председателя Правительства РД Артёма Здунова накануне, 11 августа, прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Республике Дагестан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Заседание штаба началось с поручения Председателя Правительства РД касательно вопроса создания новых рабочих мест. Артём Здунов подчеркнул, что информация по этому вопросу должна быть доступной для населения, причём с указанием наименования организации, адреса, телефона, в том числе если это сезонное или временное трудоустройство на объектах строительства и т.д.

Далее участники совещания обсудили такую меру поддержки для сельхозпроизводителей и населения, как организация торговли с автомагазинов (автолавок) в Махачкале. Артём Здунов отметил, что скоро наступает осень, а это направление поможет не только предпринимателям в сельхозсекторе, но и населению, так как цены там будут ниже рыночных.

Врио руководителя Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Камил Магомедов сообщил, что решение задачи было разделено на две части.

«Первая - нужно было организовать площадки в текущем формате, как они есть, для того, чтобы в том числе реализация бахчевых и других культур не простаивала. Вторая - это организация пилотного проекта нового уровня организации ярмарок, который мы планируем запустить в сентябре. Для этого по предусмотренным статьям Агентство планирует закупить порядка 10 автоприлавков, чтобы понимать точную конфигурацию оборудования и точные параметры. Для тех сельхозпроизводителей, кто купит соответствующую технику через программу субсидирования Минсельхоза республики прорабатывается возможность постоянного функционирования на отведённой территории», - сказал он.

Артём Здунов отметил, что интерес к этому проекту может возникнуть и в других городах республики, поэтому Агентству надо полностью понимать как, что и где закупать для его реализации.

Во время заседания Председатель Правительства РД также сообщил о выделении республиканскому Минздраву 24 млн рублей для проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«Соответствующее распоряжение мной уже подписано. Мы будем сейчас закупаться, чтобы превентивно быть готовыми к любым инфекционным угрозам. Дезинфицирующие и другие средства профилактики и защиты, которые будут приобретаться, производятся в республике. Прошу профильные министерства и ведомства обратить на это особое внимание, всё должно быть куплено вовремя, по приемлемым ценам и надлежащего качества», - отметил премьер.

В продолжение работы Штаба участники перешли к обсуждению создания новых рабочих мест.

Министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов сообщил, что рост безработицы в Дагестане в этом году существенно ниже, чем в среднем по стране.

«Что касается создания дополнительных рабочих мест с учётом решений, принятых ранее на оперативном Штабе, на сегодняшний день планы по их созданию на текущий год увеличены на 4284 места. В основном это Минтранс РД, Минсельхоз РД, Минстрой РД, но есть потенциал и по другим отраслям и направлениям. Если говорить о количестве созданных рабочих мест, за первое полугодие этого года оно составило 8261, в том числе постоянных - 2890, временных - 2605 и 2766 сезонных рабочих мест».

Комментируя, Артём Здунов поручил Гаджи Султанову проводить план за каждым министерством.

«При необходимости можно закрепить это моим решением, чтобы каждый министр знал и старался с учётом своих возможностей исполнить этот план», - предложил Председатель Правительства РД.

Далее по созданию рабочих мест, мерам поддержки бизнеса и другим вопросам выступили подробно руководители профильных министерств. В частности, обсуждались механизмы как республиканской, так и федеральной помощи бизнесу.

Артём Здунов дал указание по возможности максимально использовать эти механизмы для системообразующих и других предприятий, а также в целом предпринимателей, которые подходят по параметрам соответствующих программ поддержки.