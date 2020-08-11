В Дербенте планируется провести конференцию посвященную крестово-купольному сооружению

В Дербенте планируется провести научную конференцию по вопросу происхождения и назначения крестово-купольного сооружения, расположенного на территории крепости Нарын-Кала. Дата проведения – осень этого года, предположительно октябрь.

Крестово-купольное сооружение при Нарын-Кале – это одна из загадок города. Ученые предполагают, что это раннехристианский храм или водохранилище.

«Когда мы только озвучили этот вопрос о сооружении, мы не ожидали, что так много людей заинтересуются этим. Сейчас мы наблюдаем значительное увеличение туристов именно за счет христианских паломников, которые приезжают к этому сооружению, поют рядом с ним религиозные песнопения. И это происходит независимо от того, что мы еще не нашли научного подтверждения гипотезе о том, что это был именно храм», – пишет глава Дербента Хизри Абакаров на своей странице в Instagram.



По его словам, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение научной конференции, однако инициативная группа не прекращает свою работу. Сообщается, что конференцию уже можно будет провести осенью этого года, предположительно в октябре.

Дата проведения согласовывается с Российским представительством ЮНЕСКО, Российской академией наук, Русской Православной церковью, представителями других конфессий.

Если ситуация с пандемией не позволит провести встречи очно, конференция все равно пройдет в формате видеосвязи, отметил Абакаров и пригласил ученых к участию. Статьи и заявки можно отправлять на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .