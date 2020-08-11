Предприниматели получат субсидии для возмещения затрат на приобретение дезинфицирующих средств, подавшие заявку до 15 августа 2020 года

Субсидия представляет собой выплату размером 15 000 рублей, а также 6 500 рублей на каждого сотрудника (согласно данным ПФР по СЗВ-М за май 2020 года), ИП без работников может получить 15 000 рублей.

Получить данную помощь от государства могут субъекты малого и среднего предпринимательства и СОНКО, в работе которых предусмотрен тесный и длительный контакт сотрудников с клиентами.

Субсидия предоставляется в соответствии следующих условий:

Деятельность должна осуществляться в (запись должна быть в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 10 июня 2020 года):

сфере общественного питания (ОКВЭД 56)

сфере дополнительного образования детей и взрослых (ОКВЭД 85.41)

потребления хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95)

химическая чистка и стирка (ОКВЭД 96.01)

салоны красоты и парикмахерские (ОКВЭД 96.02)

сфере бытовых услуг: ремонт компьютеров, предметов личного и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95)

стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (ОКВЭД 96.01),

гостиничном бизнесе (ОКВЭД 55)

физкультурно-оздоровительной сфере (ОКВЭД 93, 96.04, 86.90.4)

Организация должна быть включена в единый реестр субъектов МСП (по состоянию на 10 июня 2020 года). Отсутствие процесса ликвидации или процедур банкротства. В отношении компании не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ, а ИП не снят с учета в налоговой. Отсутствие на 01 июня 2020 года недоимки по налогам и страховым взносам на сумму более 3000 рублей Если компания осуществляет свою деятельность в туристической отрасли, то необходимо ее включение в единый перечень классифицированных гостиниц (в случае количества более 100 номеров), горнолыжных трасс, пляжей (по состоянию на 10 июня 2020 года) формируемый Ростуризмом.

Для получения субсидии предпринимателям необходимо подать заявку через личный кабинет на сайте налоговой службы или отослать заполненный бланк почтой в налоговую по месту нахождения организации (либо по месту жительства предпринимателя).

Проверить право на получение субсидии можно по ссылке:

https://service.nalog.ru/subsidy2/