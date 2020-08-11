Роспотребнадзор расследует случай массового заболевания острой кишечной инфекцией в дагестанском селе Геджух

По словам собеседника агентства, шесть человек обратились в Геджухскую участковую больницу за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции: рвота, слабость, боли в животе, повышение температуры. При проведении подворных обходов в селе было выявлено еще 43 человека с признаками ОКИ, большинство заболевших – это дети до 14 лет. Все больные легкой степени тяжести получают амбулаторное лечение на дому. По данным эпидемиологического расследования было установлено, что больные употребляли некипяченую водопроводную воду. Был произведен забор материала от больных и отобрано 26 проб воды на вирусологические, санитарно-химические и микробиологические исследования на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РД». Все заболевшие ОКИ выявлены в одной части села, водоснабжение которого осуществляется из водовода «Кайтаг – Дербент».

Инспекторы при проверке обнаружили многочисленные самовольные врезки в водовод путем присоединения резиновых и пластиковых труб, отмечаются утечки и прорывы, часть труб трассируется через водосточные каналы, по которым проходят поверхностные сточные воды. Специалистами Роспотребнадзора было выдано предписание главе района о прекращении подачи воды в село Геджух до ликвидации утечек и прорывов на линии водопровода и проведении дезинфекции разводящих сетей. Жителям села организован подвоз водопроводной воды. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по РД.