В Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал»

Сегодня в Тляратинском районе открыли автомобильное сообщение на 74 км реконструируемого участка дороги «Гунибское шоссе – Вантляшевский перевал», сообщили информагентству в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства РД.

Напомним, что 22 июля в результате проливных дождей произошло обрушение крупного скального массива верхнего склона. Объем обвалившейся массы составил около 100 тыс. м3. В результате обвала погиб машинист экскаватора Далгатулхаир Магомедов, который выполнял работы на данном участке.

Для ликвидации последствий обвала силами подрядной организации и службой МЧС РД было привлечено 10 единиц техники. Для поисково-спасательных работ в русле реки, учитывая стесненные условия и угрозу повторных обвалов, было привлечено два тяжелых экскаватора и 1 бульдозер. На 5-й день поисков тело машиниста было найдено, также из-под завала были извлечены 2 экскаватора, которые попали в зону обрушения.

После завершения поисково-спасательных работ ежедневно на участке было задействовано 4-5 единиц техники. Форсированию работ с привлечением дополнительной техники и расчистке дороги в круглосуточном режиме мешали стесненные условия и угроза повторного обрушения.

Накануне на участке были произведены взрывные работы. Несмотря на то, что автомобильное сообщение открыто, работы по расчистке продолжаются. Министерство транспорта и дорожного хозяйства РД просит водителей соблюдать предельную внимательность и осторожность на данном участке дороги.