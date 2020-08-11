Институт оценки регулирующего воздействия как форма взаимодействия бизнеса и власти

Минэкономразвития РД приглашает предпринимательское сообщество к активному участию в публичных обсуждениях проектов актов республики в рамках проведения оценки регулирующего воздействия (ОРВ) с целью оказания влияния на процесс принятия управленческих решений.

В республике с 2015 года функционирует региональный портал www.dagorv.ru, представляющийсобой площадку,на которой органы-разработчики размещают для публичного обсуждения проектынормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в курируемой отрасли экономики.Представители предпринимательского сообщества, работающие в данной сфере деятельности, и просто заинтересованные лица могут вступить в диалог с властью иоценитьтакой проектс точки зрения его практической реализациии, соответственно, дать свое замечание или предложение по улучшению регулирования в отрасли.

Чтобысделать это достаточно зарегистрироваться на портале.Участие в самой процедуре ОРВтакже не требует значительных временных затрат. Форма, по которой проводится ОРВ, очень удобная. Участникам публичных обсужденийнеобходимо ответить на вопросы и дать короткие комментарии.

По всем возникающим вопросам по регистрации и работе на порталеwww.dagorv.ruможно обратиться в Минэкономразвития РД по телефону: 67-60-79 либо по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Каждый комментарий оцениваетсяразработчиком нормативного правового акта и в зависимости от обоснованности внесенных замечаний они учитываются либо дается аргументированный ответ о невозможности их принятия.

Минэкономразвития РД, как уполномоченный орган исполнительной власти Республики Дагестан, ответственный за развитие ОРВ в республике, осуществляет контроль за учетом органами-разработчиками всех поступивших замечаний и в случае проведения ими неэффективных публичных консультаций проводит дополнительные публичные обсуждения с приглашением органа-разработчика и всех заинтересованных лиц. Поэтому у предпринимателей всегда есть возможность быть услышанными и донести до разработчика нормативного акта либо Минэкономразвития РД свою позицию. В этой связи было бы желательным при регистрации на портале участникам обсуждений оставлять свои контактные данные для дальнейшей связи при необходимости организации дополнительных публичных консультаций с приглашением заинтересованных лиц.

С момента внедрения публичных обсужденийв нормотворческий процесс в республике удалось не только внести изменения в нормативные правовые акты, но и остановить принятиенекоторых проектов нормативных правовых актов, которые в процессе публичных обсуждений были признаны вводящими избыточные требования или ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в предложенной органом-разработчиком редакции.

Следует отметить, что процедура ОРВ предусматривает также и экспертизу действующих нормативных правовых актов РД, которые были приняты без проведения ОРВ, а также оценку фактического воздействия в отношении принятых с проведением ОРВ нормативных правовых актов РД.

Таким образом, влиять на законы, предприниматели могут даже после их принятия, потому что зачастую только правоприменительная практика показывает, какой эффект и какое воздействие на предпринимательскую деятельность оказывает тот или иной нормативный акт.

Минэкономразвития РД ежегодно формируется План проведения экспертизынормативных правовых актов РД и План проведения оценки фактического воздействия нормативных правовых актов РД, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Уведомления об их формировании ежегодно публикуются на официальном сайте Минэкономразвития РД www.minec-rd.ruи на портале www.dagorv.ru.

Предприниматель или любое заинтересованное лицо может обратиться в Минэкономразвития РД с предложением включить тот или иной нормативный правовой акт, ограничивающий права либо вводящий дополнительные барьеры для осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в указанные Планы, а при проведении Минэкономразвития РД публичных обсуждений в отношении таких нормативных правовых актов - участвовать в них.

Проведение публичных консультаций в рамках ОРВ с заинтересованными сторонами позволяет не только более точно выявлять возможные положительные и отрицательные эффекты от введения нового регулирования, но и является дополнительным каналом обратной связи, позволяющим выстраивать диалог власти и бизнеса.

Общеизвестно, что вовремя сработать «на опережение» - это стратегия, которая гарантирует более низкие управленческие и общественные издержки, по сравнению с ситуацией, когда приходится исправлять уже допущенные ошибки.

Своевременное включение бизнес-объединений в процесс разработки нормативной базы – это реальная экономия ресурсов всех заинтересованных сторон.