«Россети Северный Кавказ» способствуют развитию аграрного сектора экономики в СКФО

«Россети Северный Кавказ» за первое полугодие текущего года в республиках СКФО подключили к сетям свыше 160 новых сельхозобъектов, сообщили информагентству в пресс-службе компании.

«За семь месяцев 2020 года компания подключила к сетям 163 новых сельхозобъекта в СКФО, общая выданная мощность превысила 12 Мегаватт. В Дагестане энергетики филиала “Дагэнерго” выполнили технологическое присоединение 20 новых аграриев. Им выдан 1 МВт», – говорится в сообщении.

В Кабардино-Балкарии подключено 75 объектов, им выдано 6 МВт. Ставрополье получило более 4 МВт мощности. В Карачаево-Черкесии свет получили 8 новых сельхозпредприятий, в Чеченской Республике – 4, а в Ингушетии к сетям в этом году подключены 3 сельхозобъекта.

«Специалисты компании уделяют повышенное внимание технологическому присоединению аграрных объектов, поскольку развитие сельского хозяйства – одно из ключевых направлений экономики СКФО», – отметил генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов.

Подать заявку на технологическое подключение можно с помощью онлайн-сервиса компании «Россети» – портала электросетевых услуг.