В Дагестане разыскиваются трое жителей, один из которых преступник

Отделом полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкале разыскиваются трое местных жителей, один из которых является преступником, сообщили РИА «Дагестан» в пресс-службе ОИОС МВД по республике.

«1. Абдусаламов Саадула Магомедович 22.11.1975 года рождения, уроженец г. Махачкала, разыскивается за совершение преступления, предусмотренного ст. 210 ч. 2 УК РФ (организация преступного сообщества).

2. Муртузалиева Гулизар Гаджимагомедовна 1964 года рождения пропала без вести. Проживает в городе Махачкале по адресу: ул. М. Ярагского, д. 83, кв. 14. Ушла из дома 10 октября 2016 года и не вернулась. Ранее неоднократно уходила из дома, плохо ориентируется, может не назвать себя. Документов и средств для связи при себе не имела. Приметы: на вид 55-60 лет, рост 155-160 см., худощавое телосложение, прямой средний нос, черные волосы с сединой, черные глаза. Особых примет не имеется. Ранее не дактилоскопировалась, ДНК-кода разыскиваемой не имеется. Была одета: черная кофта, черная юбка, черные тапочки.

3. Абдулазизов Халид Джабраилович 03.04.1971 года рождения пропал без вести. Проживает в городе Махачкале по адресу: ул. Энгельса. Ушел из дома предположительно в июне 2016 года и не вернулся. Приметы: на вид 45-48 лет, рост 170-175 см., худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза карие, размер одежды – 48, размер обуви – 41. Особая примета: на спине имеется родимое пятно коричневого цвета в виде лепестка. При обострении остеохондроза для передвижения использовал костыли или инвалидную коляску», – передал источник.

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