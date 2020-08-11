В Дагестане снимут кино о Герое России Адильгерее Магомедтагирове

В Дагестане приступили к начальному этапу производства полнометражного фильма, посвященного Герою России, покойному министру МВД республики Адильгерею Магомедтагирову. Показ в кинотеатрах запланирован на 2021 год. Об этом сообщалось вчера на пресс-конференции в Махачкале.

Съемки полнометражного фильма будут на базе киностудии им. Горького в Москве совместно с кинокомпанией «Дагестан».

По словам и.о. гендиректора кинокомпании «Дагестан» Абдулмуталиба Шаруханова, съемочная группа уже встретила поддержку со стороны правительства республики, министерства культуры, минкомсвязи.

«С кем бы мы не обсуждали этот вопрос, все высказываются «за» то, чтобы снять фильм. В наших планах встретиться с нынешним министром МВД Абдурашидом Магомедовым, начальником управления Росгвардии по Дагестану Магомедом Баачиловым, героем Российской Федерации Магомедом Тобоевым», – сказал Шаруханов.

По мнению режиссера фильма Александра Щурихина, лента будет по содержанию и по форме интересна не только для Дагестана и России, но и для мира.

Производство сейчас на этапе изучения материала, уже были встречи с близкими и родными Адильгерея Магомедтагирова, его бывшими коллегами, съемочная бригада узнала много нюансов и эпизодов из жизни, которые и лягут в основу сценария будущего фильма.

«Конечно, это будет блокбастер: вертолеты, бронетехника, ОМОН. Все это будет естественно на должном техническом уровне. Я в первую очередь буду писать об Адильгерее как о человеке. Когда показывают кого-то по телевизору, многие чисто человеческие черты и качества остаются за кадром. А Адильгерей Магомедович, несмотря на то, что многие отмечают его нечеловеческую смелость и бесстрашие, все равно был человеком не железным. При встрече с тем кто его знал было рассказано много таких эпизодов, которые раскроют его как человека в первую очередь, а не только как крутого полицейского», – рассказал главный сценарист Дмитрий Резаев.

Продюсер, генеральный директор кинокомпании «Ввысь», член Союза кинематографистов России Рушт Руштов сказал, что цель – снять фильм не просто для Дагестана и России, а мировой блокбастер. «Для этого у нас все есть – техника, специалисты, операторская группа. Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2021 году», – сообщил он.