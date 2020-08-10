Вопрос с эпидобстановкой в селе Геджух Дербентского района находится на контроле Правительства Дагестана

Сегодня, 10 августа, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов провел заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РД по вопросу отравления 49 человек, в том числе 39 детей, после употребления некачественной питьевой воды в селе Геджух Дербентского района.

В совещании приняли участие министр здравоохранения региона Джамалудин Гаджиибрагимов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Малик Баглиев, руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов и другие.

Ранее Минздрав сообщал, что жители села заразились острой кишечной палочкой. Госпитализированы четыре человека, тяжелого отравления у них не наблюдается. Пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Четверо, в том числе трое детей, госпитализированы в центральную городскую больницу Дербента, остальные получают лечение амбулаторно. В больнице имеются резервные койки, а также все необходимое лекарственное обеспечение.

В ходе совещания Николай Павлов высказал свои предложения для улучшения эпидемиологической обстановки. По словам руководителя ведомства, необходимо осушить каналы, провести полностью ревизию отводящей от водовода «Кайтаг-Дербент» трубы длиной 250 метров на предмет протечки, провести ее изоляцию и после этого хлорирование всей системы водоснабжения.

Главный санитарный врач региона отметил наличие в указанной трубе большого количества самовольных врезок, каждая из которых создает определенные риски, а часть из них находится под водой.

Сотрудники Роспотребнадзора, как подчеркнул Николай Павлов, работают на месте, организовали все необходимые мероприятия совместно с Минздравом РД, в том числе подворовый обход населенного пункта.

В этой связи Анатолий Карибов в ходе совещания поручил Министерству по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий региона также подключиться к данной работе и оказать содействие администрации района в стабильном подвозе питьевой воды в населенный пункт.

Кроме того, Первый вице-премьер указал, что данный вопрос находится на постоянном контроле Правительства РД, утвержден план мероприятий по стабилизации ситуации в селе.

Напомним, по факту отравления Следственным управлением СКР по Дагестану проводится доследственная проверка.