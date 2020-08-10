Нариман Темуркаев: «Дагестанцы принимают активное участие в благоустройстве своих дворов»

По его словам, всего в 2020 году предусмотрено к благоустройству 147 общественных и 94 дворовые территории.

«На сегодняшний день по всем предусмотренным к благоустройству территориям завершена работа по заключению контрактов на выполнение работ. Заключены все 153 запланированных муниципальных контракта по 241 дворовым и общественным территориям на общую сумму 929,5 млн рублей. Сумма экономии по заключенным контрактам составила 55,7 млн рублей, из которых 39,8 млн рублей предусмотрено на благоустройство 16 дополнительных общественных территорий. На 6 дополнительных территориях, по которым уже заключены контракты, проводятся работы по благоустройству. По оставшимся территориям заявки на заключение контрактов размещены на электронных торговых площадках. Работы завершены на 16 объектах благоустройства. Средний уровень технической готовности объектов составляет 44%», – рассказал Темуркаев.

Напомним, в конце июля Президент Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для «народного бюджетирования» на муниципальном уровне. Это дает возможность жителям городов самим выбирать, на что нужно в первую очередь потратить бюджетные деньги: ремонт улицы, реконструкцию Дома культуры, благоустройство сквера и т.д. При этом обязательное условие – общественный контроль.

Законопроект внесла в Госдуму «Единая Россия». Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отмечал, что в документе объединяются лучшие региональные практики – сама программа работает в отдельных областях с 2011 года, однако объем бюджетных средств, которые тратят с учетом мнения граждан, пока составляет порядка 1%.

«Президент поддержал нашу инициативу распространить “народное бюджетирование” на всю страну, назвав такой принцип взаимодействия общества и власти “живым”, и предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направленных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Когда за людей все решают чиновники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зачастую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются», – отметил Турчак.

По словам координатора проекта «Городская среда», депутата Госдумы Павла Качкаева, партпроект позволяет учесть мнение граждан и обеспечить общественный контроль за ходом работ. К примеру, в 2019 году с его помощью в стране благоустроили около 11 тысяч дворов и почти шесть тысяч общественных пространств – это парки и скверы, аллеи и площади. В общей сложности на работы направлено более 40 млрд рублей, из которых 5 – софинансирование регионов. В 2020 году процесс проведения общественных обсуждений осложнился из-за пандемии. Тем не менее в плане – привести в порядок еще около 4 тысяч парков, скверов и 9 тысяч дворов. Общее финансирование – более 43 млрд рублей.