«Оказываемая государством поддержка дала возможность начать семейный бизнес по выращиванию винограда столового сорта “Молдова”. Первый урожай плантации выдадут только на четвертый год», – привел собеседник агентства слова представителя фермерского хозяйства Шахабутдина Умаханова. Свыше 40 гектаров винограда было заложено весной прошлого года фермером Умахановым. Из-за нынешнего засушливого года на плантации имеются проблемы с водообеспечением, построенный накопитель на 5 тысяч кубов отчасти помог уберечь урожай. «В последние годы государство вкладывает серьезные средства в развитие виноградарства. В частности, по линии Минсельхозпрода РД субсидируется часть затрат по закладке виноградников, по уходу за ними, а также на установку системы капельного орошения. Налажена практика выезда специалистов министерства на места, проверяется состояние виноградных насаждений, то есть осуществляется постоянный контроль за эффективным использованием вкладываемых в развитие отрасли виноградарства государственных средств», – отметил Эмин Шайхгасанов.
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане
- Автор Мадина
- 10 августа, 2020. Понедельник 12:53
Накануне, 8 августа, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов ознакомился с состоянием виноградников КФХ «Умаханова И.В.» в селе Уллубийаул Карабудахкентского района, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода региона в понедельник.
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