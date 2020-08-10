Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане

«Оказываемая государством поддержка дала возможность начать семейный бизнес по выращиванию винограда столового сорта “Молдова”. Первый урожай плантации выдадут только на четвертый год», – привел собеседник агентства слова представителя фермерского хозяйства Шахабутдина Умаханова. Свыше 40 гектаров винограда было заложено весной прошлого года фермером Умахановым. Из-за нынешнего засушливого года на плантации имеются проблемы с водообеспечением, построенный накопитель на 5 тысяч кубов отчасти помог уберечь урожай. «В последние годы государство вкладывает серьезные средства в развитие виноградарства. В частности, по линии Минсельхозпрода РД субсидируется часть затрат по закладке виноградников, по уходу за ними, а также на установку системы капельного орошения. Налажена практика выезда специалистов министерства на места, проверяется состояние виноградных насаждений, то есть осуществляется постоянный контроль за эффективным использованием вкладываемых в развитие отрасли виноградарства государственных средств», – отметил Эмин Шайхгасанов.