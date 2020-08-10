ЗАМАНА - Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане

Автор
10 августа, 2020. Понедельник 12:53
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане

Накануне, 8 августа, замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов ознакомился с состоянием виноградников КФХ «Умаханова И.В.» в селе Уллубийаул Карабудахкентского района, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу Минсельхозпрода региона в понедельник.

Замминистра сельского хозяйства и продовольствия ознакомился с состоянием виноградников в Дагестане
Информация

«Оказываемая государством поддержка дала возможность начать семейный бизнес по выращиванию винограда столового сорта  “Молдова”. Первый урожай плантации выдадут только на четвертый год», – привел собеседник агентства слова представителя  фермерского хозяйства Шахабутдина Умаханова. Свыше 40 гектаров винограда было заложено весной прошлого года фермером Умахановым. Из-за нынешнего засушливого года на плантации имеются проблемы с водообеспечением, построенный накопитель на 5 тысяч кубов отчасти помог уберечь урожай. «В последние годы государство вкладывает серьезные средства в развитие виноградарства. В частности, по линии Минсельхозпрода РД субсидируется часть затрат по закладке виноградников, по уходу за ними, а также на установку системы капельного орошения. Налажена практика выезда специалистов министерства на места, проверяется  состояние виноградных насаждений, то есть осуществляется постоянный контроль за эффективным использованием вкладываемых в развитие отрасли виноградарства государственных средств», – отметил Эмин Шайхгасанов.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top