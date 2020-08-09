Владимир Васильев поздравил дагестанцев с Днем строителя

«Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником. Строительство, занимая особое место в экономике Дагестана, имеет ключевое значение для ее развития. С каждым годом в республике появляются новые дороги, благоустроенные дворы и общественные территории, жилые дома, объекты социальной и инженерной инфраструктуры. От вашего добросовестного труда зависят тепло и уют в домах дагестанцев, комфортные условия их жизни, работы, отдыха. Вы обеспечиваете качество и безопасность сооружений, при этом постоянно повышаете эффективность труда, внедряя современные технологии, инженерные решения. В этом году более 3 млрд рублей направлено на формирование комфортной городской среды и ремонт улично-дорожной сети. Планируется введение в эксплуатацию 162 объектов инфраструктуры – школ и детских садов, спортивных комплексов и больниц, объектов водоснабжения и газификации. Впервые за многие годы проводятся работы на десятках долгостроев. Производственные мощности республики задействованы в масштабной стройке по передислокации Каспийской флотилии, что имеет высокую значимость для развития экономики Дагестана. Решение этих серьезных задач становится возможным благодаря вашим умениям, опыту и профессионализму. Спасибо за нелегкий, но очень важный и необходимый для республики труд. Сегодня совершенствуется регулирование в строительной отрасли, наводится порядок в градостроительной политике. Все это будет способствовать модернизации отрасли, улучшению архитектурного облика городов и поселений, открытию новых возможностей для бизнеса и жителей республики. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо республики», – говорится в поздравлении.