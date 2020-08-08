Владимир Васильев поздравил работников сферы спорта Дагестана с Днем физкультурника

«Дагестан по праву гордится своими славными спортивными традициями. Наши спортсмены с каждым годом добиваются все более значимых результатов, вписывая свои яркие победы в летопись отечественного спорта. В прошлом году на чемпионатах, первенствах мира и Европы дагестанцами завоевано 137 медалей, из которых 65 – золотые. Более 2 тысяч наших спортсменов стали призерами всероссийских и международных соревнований, около 350 включены в сборные команды России. Основой этих достижений является ежедневный труд учителей физической культуры, тренеров спортивных секций и школ, с которых нынешние чемпионы начинали свой путь к вершинам мастерства. В этот день особые слова благодарности нашим победителям, их тренерам, спортивным наставникам и специалистам. Ваши общие победы вдохновляют тысячи молодых ребят, прививают им любовь к спорту, наполняют всех нас гордостью за родной край. В Дагестане физкультурой и спортом регулярно занимаются более 1,4 млн человек. Для них проводятся соревнования и турниры, открываются спортшколы и футбольные поля, оздоровительные и тренировочные комплексы, проводится комплекс ГТО. В республике около 4 тысяч спортивных объектов. В 2019 году построено 3 физкультурно-оздоровительных комплекса, 13 футбольных и мини-футбольных полей, 347 площадок для воркаута. Создан Региональный центр спортивной подготовки сборных команд площадью более 35 тыс. кв. метров, позволяющий нашим спортсменам готовиться к соревнованиям любого уровня. Все это дает возможность молодым людям активно заниматься спортом, открывает им дорогу к профессиональной карьере, воспитывает выдающихся спортсменов, яркие и волевые победы которых всегда будут служить ориентиром для новых поколений чемпионов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в вашей деятельности», – говорится в поздравлении.