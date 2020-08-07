Карта РТРС поможет найти мастера для установки телевизионной антенны

На картографическом сервисе РТРС появились пункты сервисного обслуживания оборудования для приема цифрового эфирного телевидения. Об этом сообщает филиал РТРС «РТПЦ Республики Дагестан». Информация о предпринимателях, которые занимаются установкой приемных антенн, подключением приставок, ремонтом приставок и телевизоров, отображается на карте значком “сервис” в виде отвертки и гаечного ключа. Количество отмеченных на карте пунктов сервисного обслуживания продолжает увеличиваться. Сервисы понадобятся тем, кому нужна помощь в выборе приемного оборудования, крепеже наружной антенны, ремонте телевизора или приставки. Такие проблемы требуют специальных знаний и опыта, и не все зрители самостоятельно могут с ними справиться. Для поиска ближайшего сервисного пункта нужно открыть карту, поставить галочку в строчке “Сервисы” и найти значок “отвертка и гаечный ключ” рядом с вами. Либо, наоборот, сначала ввести название своего населенного пункта в поисковую строку и найти значок отвертки поблизости.

Отметки сервисных служб только начали появляться на картографическом сервисе РТРС. Пока их 57, расположены в 10 регионах России. Контакты сервисных центров добавляют сами владельцы предприятий. Для этого нужно выбрать в слое сервис закладку “Предложить магазин” и заполнить анкету. С помощью картографического сервиса специалисты и клиенты быстрее найдут друг друга.

Картографический сервис РТРС создан для помощи в настройки приема цифрового эфирного телевидения для приема 20 цифровых эфирных телеканалов без абонентской платы. С его помощью можно определить расстояние до ближайшей передающей башни, узнать технические параметры трансляции. Со временем на карты стали добавляться отметки магазинов, торгующих приемным оборудованием. Их добавление ведется по тому же принципу — самостоятельно владельцами магазинов.

Сейчас на карте отмечено 4378 магазинов. Их владельцы, если они оказывают сервисные услуги, могут добавить значок “отвертка — гаечный ключ” к своим данным.

Адрес картографического сервиса РТРС в Интернете — карта.ртрс.рф