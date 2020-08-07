Перспективы развития садоводства обсудили в Минсельхозпроде Дагестана

Совещание прошло под руководством замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарипа Шарипова. В нем приняли участие начальник управления сельского хозяйства ведущих садоводческих районов, а также руководители крупных плодоводческих хозяйств. Шарип Шарипов отметил, что садоводство для Дагестана выступает одной из традиционных и приоритетных отраслей и по его развитию республика занимает ведущие позиции в стране. Он подчеркнул, что по итогам прошлого года Дагестан занимает третье место в России по производству фруктов и ягод. В то же время товарный сектор (сельхозорганизации и фермерские хозяйства) играют крайне незначительную роль в плодоводстве, поскольку более 96% производимых плодов и ягод приходится на личные подсобные хозяйства. «Благодаря активной поддержке Минсельхоза России в последние годы идёт возрождение садоводства в товарном секторе, посажено более 3 тысяч гектаров интенсивных садов. Однако объем производства фруктов в товарном секторе не соответствует действительности из-за отсутствия статической отчетности», – добавил он. Кроме того, игнорирование требований агротехнологий также сказывается на снижении урожайности плодовых культур. На совещании были заслушаны все муниципальные районы. По итогам совещания Шарип Шарипов указал на необходимость принятия должных мер по обеспечению объективного отражения ситуации в отрасли в соответствующей отчетности. Он отметил, что республика имеет потенциальные возможности для заметного наращивания производства товарных плодов в рамках реализации программы импортозамещения, в том числе за счет повышения урожайности имеющихся площадей. «Минсельхозпрод республики намерен добиться коренного улучшения положения за счет совместной работы райсельхозуправлений и садоводческих хозяйств», – заключил Шарип Шарипов.