ЗАМАНА - Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей

Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей

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07 августа, 2020. Пятница 13:21
Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей

По требованию прокуратуры компания «Махачкалатеплоэнерго» вернула гражданам необоснованно начисленные более 24,9 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура вынудила энергетиков Махачкалы вернуть жителям примерно 25 млн рублей
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«С января 2018 по ноябрь 2019 года компания незаконно применила повышенный коэффициент (1,5) и произвела начисления за отопление и горячее водоснабжение на счета более 31,4 тыс. потребителей, проживающих в 628 многоквартирных домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета», – говорится в релизе прокуратуры республики.

По данным надзорного ведомства, в результате необоснованного начисления платы за поставленные коммунальные услуги потребители переплатили компании более 24,9 млн рублей. Прокуратура Махачкалы потребовала от гендиректора компании устранить это нарушение.

После этого был произведен перерасчет переплаты на указанную сумму в качестве авансов в счет будущих платежей или погашения текущей задолженности. Вместе с тем внесены корректировки в базу данных «Махачкалатеплоэнерго», сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.

Представитель компании отказался комментировать сообщение прокуратуры по телефону и предложил приехать в офис. «Такие разговоры не ведутся по телефону», – сказал он корреспонденту «Молодежки».

 

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