ЗАМАНА - В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку

В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку

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07 августа, 2020. Пятница 10:25
В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку

Вчера, 6 августа, Отдел судебных приставов по Кировскому району Махачкалы исполнил решение суда принудительно ликвидировать незаконную постройку, сообщили информагентству в пресс-службе судебных приставов Дагестана.

В Дагестане принудительно снесли незаконную постройку
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Самовольную стройку в столице республики организовала местная жительница. О том, что незаконное строение необходимо ликвидировать, женщину уведомили в судебных приставах.  «Исполнительное производство было возбуждено судебным приставом-исполнителем ОСП по Кировскому районы г. Махачкалы УФССП России по республике на основании исполнительного листа, выданного Федеральным судом Кировского района г. Махачкалы. Решением данного суда жительница Махачкалы, возведшая незаконную стройку, была обязана снести построенное за счет собственных средств», – говорится в сообщении. Однако данное предупреждение нарушительницей было проигнорировано. «Не имея уважительных причин и оснований для неисполнения судебного акта, должник постройку добровольно не снесла, а принудительные меры в виде различных штрафов были нерезультативными», – сказал собеседник. По этой причине ОСП по Кировскому району Махачкалы совместно с представителями администрации города, а также специалистами по газораспределению, электросетей и ОАО «Махачкалаводоканал» принудительно исполнили решение суда и снесли данное незаконное строительство, заключили  в пресс-службе.

 

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