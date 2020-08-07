ДКЦ демонстрирует возможности новейшей системы электронного обучения госслужащих

Дагестанский кадровый центр демонстрирует возможности новейшей системы электронного обучения государственных служащих, сообщили информагентству в пресс-службе ДКЦ.

Как отметил первый заместитель руководителя кадрового центра Абдул Абакаров, презентуя систему, целая команда работает над тем, чтобы с первых секунд привлечь внимание слушателя к учебному материалу и удержать его интерес до конца обучения. «Все, кто разрабатывает электронные курсы, знают, что это непростой, но очень увлекательный процесс. Вопросов при создании электронного курса всегда много. Нужно знать, как сухую теорию превратить в увлекательную историю, а большие текстовые данные сделать простыми для восприятия и понимания. Или как использовать инфографику, чтобы структурировать информацию и помочь слушателю ее быстрее запомнить», – отметил он. По словам Абакарова, над созданием системы работали лучшие питерские программисты, а над ее адаптацией к реалиям нашего региона – представители республиканских органов госвласти. Напомним, центр является учреждением Администрации Главы и Правительства республики, ответственным за организацию подготовки и отбора кадров на государственной и муниципальной службе. Ежегодно здесь проходят обучение и различные оценочные процедуры несколько тысяч представителей органов госвласти и местного самоуправления. Обучение госслужащих обеспечивается на регулярной и бесплатной основе в рамках проступающих заявок на обучение, утвержденных руководителями органов госвласти и местного самоуправления.