Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов

В конкурсе участвовали физические лица, создающие проекты, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи. Все предложения были поочередно представлены участниками жюри в виде 5-минутной презентации, после чего соискатели отвечали на вопросы специалистов. По итогам конкурса были отобраны 5 победителей: Марат Султанов – «Патриотический театр»; Ахмед Архилаев – «Музыкальная композиция «Солдат», Абдулмалик Мансуров – «История жизни – История Войны – История Победы»; Камиль Алиев – Серия социальных роликов «Я – патриот»; Юсуф Алимагомедов – Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Табасаранского района «Патриот». Победители конкурса получат грантовую поддержку от Минмолодежи РД в размере 100 тыс. рублей каждый.