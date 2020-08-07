В конкурсе участвовали физические лица, создающие проекты, которые направлены на патриотическое воспитание молодежи. Все предложения были поочередно представлены участниками жюри в виде 5-минутной презентации, после чего соискатели отвечали на вопросы специалистов. По итогам конкурса были отобраны 5 победителей: Марат Султанов – «Патриотический театр»; Ахмед Архилаев – «Музыкальная композиция «Солдат», Абдулмалик Мансуров – «История жизни – История Войны – История Победы»; Камиль Алиев – Серия социальных роликов «Я – патриот»; Юсуф Алимагомедов – Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Табасаранского района «Патриот». Победители конкурса получат грантовую поддержку от Минмолодежи РД в размере 100 тыс. рублей каждый.
Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов
- Автор Мадина
- 07 августа, 2020. Пятница 09:36
Министерство по делам молодежи Дагестана огласило результаты грантового конкурса по патриотическому воспитанию, проводимого в рамках государственной программы «Реализация молодежной политики в РД», пишет РИА "Дагестан".
Последнее от Мадина
- ДКЦ демонстрирует возможности новейшей системы электронного обучения госслужащих
- ДКЦ демонстрирует возможности новейшей системы электронного обучения госслужащих
- Минмолодежи РД выделило 500 тыс. рублей на поддержку патриотических проектов
- В Москве умерли еще 12 человек с коронавирусом
- В Дагестане арестовали 11-го подозреваемого в мошенничестве с землей