Глава Минкультуры РД посетила репетицию спектакля Лезгинского театра «Дом, где все кувырком»

Как сообщили информагентству в пресс-службе ведомства, спектакль поставлен в рамках проекта «Культура малой Родины». В ходе визита директор театра Динара Эминова представила министру костюмерный и швейный цеха, художественную мастерскую, ознакомилась с технической готовностью театра и посетила репетицию нового спектакля. Зарема Бутаева также осмотрела световое и звуковое оборудование, которое было установлено в рамках направления федерального партийного проекта «Единой России» «Театры малых городов». Она также уделила внимание вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности и соблюдения в работе всех требований Роспотребнадзора. «Для театральных работников это было непростое испытание. Вы привыкли видеть глаза зрителей, слышать аплодисменты, чувствовать волшебную энергетику зала. Но вы смогли оставаться на связи, дарить свое искусство в режиме онлайн. Вам удалось не растерять свою аудиторию, морально подержать ее в сложное для всех время. Я думаю, что сейчас, когда репетиции разрешены, вы полны планов и идей. Я знаю, что вы уже приступили к реализации некоторых проектов, в частности к репетиции спектакля “Две стрелы”. Успехов вам в этой деятельности», – отметила министр. В рамках визита Зарема Бутаева поблагодарила и наградила работников культуры почетными грамотами Минкультуры Дагестана за успешную реализацию онлайн-работы учреждений в период самоизоляции и реализацию совместного с администрацией г. Дербента Республиканского музыкального проекта «Песни Победы на языках народов Дагестана».