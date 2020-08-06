В Пенсионном фонде Дагестана состоялась видеоконференция с представителями Минюста региона

Всего в мероприятии приняли участие 54 территориальных подразделения фонда в городах и районах, а также работники местных ЗАГСов. В рамках встречи Управляющий ОПФР по РД Магомед Исаев подчеркнул, что на сегодняшний день сохраняется свыше 3 тыс. семей, где в актовой записи их документов есть ошибки. Отсюда, по словам Исаева, затрудняется выплата им так называемых «президентских денег». «Надо сказать, что с самого начала таких ошибок было больше 18 тысяч. И когда к этой работе в помощь коллегам из ЗАГСа подключились сотрудники Пенсионного фонда в городах и районах ошибки стали исправлять оперативнее», – сообщил он. В ходе встречи замминистра юстиции региона Сергей Караченцев вместе с Магомедом Исаевым призвали своих подчиненных в максимально сжатые сроки все ошибки устранить. В рамках ВКС была также затронута еще одна проблема – более 50 тысяч семей, которые до сих пор не обратились за получением данных выплат. «Для нас это принципиальный момент, и мы будем подключать все ресурсы, пока все семьи в Дагестане, которым положены ежемесячные и единовременные выплаты, по Указу Президента, не получат их», – добавил Исаев. В завершение встречи участники также обсудили актуальные вопросы, среди которых переход на новый график работы территориальных подразделений Пенсионного фонда республики. Теперь прием граждан будет осуществляться в понедельник, вторник и четверг. В городах с 8 утра до 20:00, в районах с 9 утра до 18:00. В среду и пятницу будет происходить обработка документов, а прием только по жизненно важным вопросам.