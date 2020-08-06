Артём Здунов поздравил Первого Президента Дагестана Муху Алиева с 80-летним юбилеем

Премьер-министр передал юбиляру поздравительный адрес от имени Главы региона Владимира Васильева. «Для дагестанцев всех поколений Вы были и остаетесь человеком непререкаемого морального авторитета, показавшим подлинный пример верного и бескорыстного служения на благо Дагестана и его жителей. Вы вместе со всей республикой прошли сложнейший путь становления новой дагестанской государственности и формирования гражданского общества, внесли значительный вклад в сохранение единства и целостности Дагестана в составе России, укрепление мира и согласия многонационального народа. Под Вашим опытным руководством Народное собрание создало прочный правовой фундамент реформирования политической, социальной и экономической жизни Дагестана, совершенствования государственного устройства и местного самоуправления.

Став первым Президентом Дагестана, Вы провели кардинальные преобразования, позволившие республике выйти на качественно новый этап развития, сделали государственную власть открытой для людей. Вы всегда ставили интересы республики выше собственных, чем заслужили всенародное признание, а Ваша твердая жизненная позиция и политическая мудрость снискали глубокое уважение Президента России Владимира Путина, который по достоинству оценил Ваши выдающиеся заслуги. Примите слова благодарности за большой созидательный труд на благо республики, высокое чувство долга и ответственности перед всем дагестанским народом. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, всего самого наилучшего», - было отмечено в поздравительном адресе от имени Главы РД в связи со знаменательным юбилеем. В ходе беседы Председатель Правительства РД и Муху Алиев говорили о социально-экономической ситуации в республике, о значимости промышленной и сельскохозяйственной отраслей для РД. «Дагестанцы очень предприимчивые люди и их энергию необходимо направить в нужное русло», - в частности отметил бывший государственный деятель. Артём Здунов пожелал юбиляру крепкого здоровья и поблагодарил за поддержку: «Для нас имеет большое значение то, что мы всегда можем позвонить Вам и посоветоваться». Премьер отметил, что Правительство внимательно изучает и использует опыт предыдущих лет по ряду вопросов развития отраслей Дагестана. В ответном слове Муху Алиев пожелал главе кабмина успехов в работе на благо развития региона. Далее в беседе с журналистами Муху Алиев поделился тем, какой образ жизни сейчас ведет и рассказал о моментах президентства, которые вспоминает с теплотой. Напомним, Первый Президент Республики Дагестан родился в 1940 году в с.Тануси Хунзахского района ДАССР. Муху Алиев прошел трудовой путь от учителя Нижнегакваринской школы до Президента Республики Дагестан, находился на руководящих должностях в комсомольских и партийных органах. В числе правительственных наград Муху Алиева Ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Трудового Красного знамени, «Знак Почета». Кроме того, ему вручены медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина и Орден Почета.