Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

«Лекцию вели представители центра Эльдар Курбанисмаилов и Джамал Ризванов. Цель визита – рассказать присутствующим о способах передачи и приобретения заболеваний и о том, как важно вести здоровый образ жизни. К теме также были приведены статистические данные. Кроме этого, велась дискуссия по вопросу профилактики заражения инфекционными заболеваниями. Сотрудников колонии протестировали на знание способов защиты от инфекционных заболеваний, продемонстрировали социальные ролики по данной тематике и выдали информационно-просветительскую продукцию», – поделился собеседник. Он также отметил, что слушателям было предложено принять участие в акции «Узнай свой ВИЧ-статус!» добровольно, бесплатно и анонимно. Обследование на антитела к ВИЧ-инфекции прошли 10 сотрудников учреждения.