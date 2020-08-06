ЗАМАНА - Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

Автор
06 августа, 2020. Четверг 11:49
Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом

В Дагестане исправительную колонию № 7 посетили представители ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова», сообщили информагентству в пресс-службе УФСИН России по региону.

Исправительную колонию в Дагестане посетили представители центра борьбы со СПИДом
Информация

«Лекцию вели представители центра Эльдар Курбанисмаилов и Джамал Ризванов. Цель визита – рассказать присутствующим о способах передачи и приобретения заболеваний и о том, как важно вести здоровый образ жизни. К теме также были приведены статистические данные. Кроме этого, велась дискуссия по вопросу профилактики заражения инфекционными заболеваниями. Сотрудников колонии протестировали на знание способов защиты от инфекционных заболеваний, продемонстрировали социальные ролики по данной тематике и выдали информационно-просветительскую продукцию», – поделился собеседник. Он также отметил, что слушателям было предложено принять участие в акции «Узнай свой ВИЧ-статус!» добровольно, бесплатно и анонимно. Обследование на антитела к ВИЧ-инфекции прошли 10 сотрудников учреждения.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top