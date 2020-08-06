ЗАМАНА - Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне

Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне

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06 августа, 2020. Четверг 11:44
Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне

Сотрудники представительства РД в Краснодарском крае и активисты Краснодарской краевой общественной организации «Центр культуры народов Дагестана «Единство» почтили память российских воинов, погибших в Первой мировой войне.

Сотрудники Постпредства Дагестана в Краснодарском крае почтили память погибших в Первой мировой войне
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Как сообщили информагентству в пресс-службе Постпредства, участники события возложили цветы к памятнику «Славным сынам Отечества казакам и горцам – героям Первой мировой войны». В ходе встречи представитель Республики Дагестан в Краснодарском крае Магомед Нурудинов отметил значимость памятной даты и силу единения разных народов. В своем выступлении Нурудинов подчеркнул, что казаки и горцы на фронте сражались бок о бок, защищали одну землю, одну Родину. «Ярким тому примером является Кавказская дивизия, которую за глаза называли “Дикая дивизия”. В ней было шесть полков, которые формировались в основном по месту проживания. Так появились полки: Чеченский, Черкесский, Кабардинский, Татарский, Ингушский, 2-й Дагестанский.  Был еще и Аджарский пеший батальон. Возглавить эту дивизию было поручено младшему брату императора великому князю Михаилу Александровичу. Всего в дивизии служили представители более 60 национальностей. Моральная атмосфера в дивизии основывалась на взаимном уважении, причем дисциплина от этого не страдала. Кавказская дружба, воинское братство и взаимовыручка были основополагающими в организации воинской службы», – рассказал Нурудинов. Также представитель добавил, что этот памятник символизирует братство кубанцев и горских народов, мир и согласие между ними и готовность встать на защиту Родины.

 

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