Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома

Сегодня в Минимущества Дагестана состоялась рабочая встреча Агарагима Кагиргаджиева с представителями АО «Газпром газораспределение Ставрополь», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

На совещании были рассмотрены вопросы установки публичного сервитута на республиканских землях, где расположены их сети газоснабжения.

В частности, представителям Газпрома было предложено направить официальный запрос в министерство по земельным и имущественным отношениям РД с приложением необходимых документов. Руководитель ведомства поручил оперативно проработать данный вопрос управлению земельных отношений Минимущества Дагестана. Кроме того, в ходе мероприятия Агарагим Кагиргаджиев затронул вопрос по задолженности Газпрома перед министерством.

В свою очередь, представители Газпрома отметили, что для координации всех вопросов по задолженностям АО на территории республики планируется создание регионального оператора.