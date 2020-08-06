На совещании были рассмотрены вопросы установки публичного сервитута на республиканских землях, где расположены их сети газоснабжения.
В частности, представителям Газпрома было предложено направить официальный запрос в министерство по земельным и имущественным отношениям РД с приложением необходимых документов. Руководитель ведомства поручил оперативно проработать данный вопрос управлению земельных отношений Минимущества Дагестана. Кроме того, в ходе мероприятия Агарагим Кагиргаджиев затронул вопрос по задолженности Газпрома перед министерством.
В свою очередь, представители Газпрома отметили, что для координации всех вопросов по задолженностям АО на территории республики планируется создание регионального оператора.