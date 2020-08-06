ЗАМАНА - Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома

Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома

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06 августа, 2020. Четверг 11:40
Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома

Сегодня в Минимущества Дагестана состоялась рабочая встреча Агарагима Кагиргаджиева с представителями АО «Газпром газораспределение Ставрополь», пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Агарагим Кагиргаджиев встретился с представителями Газпрома
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На совещании были рассмотрены вопросы установки публичного сервитута на республиканских землях, где расположены их сети газоснабжения.

В частности, представителям Газпрома было предложено направить официальный запрос в министерство по земельным и имущественным отношениям РД с приложением необходимых документов. Руководитель ведомства поручил оперативно проработать данный вопрос управлению земельных отношений Минимущества Дагестана. Кроме того, в ходе мероприятия Агарагим Кагиргаджиев затронул вопрос по задолженности Газпрома перед министерством.

В свою очередь, представители Газпрома отметили, что для координации всех вопросов по задолженностям АО на территории республики планируется создание регионального оператора.

 

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