ДГТУ и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве

Подписанное между сторонами соглашение подтверждает намерения университета и Агентства стратегических инициатив (АСИ) сотрудничать в целях развития сообществ, лидеров и проектов в сферах передовых технологий, новых подходов в образовании, социальной сфере и развитии городов. Стороны планируют осуществлять совместную поддержку значимых проектов, заниматься организацией экспертизы общественно значимых проблем, отраслевых рисков и возможностей, подготовкой предложений по снятию нормативных и административных барьеров. Также в качестве одного из направлений сотрудничества называется развитие наставничества – то есть предоставление целевым сообществам, лидерам и проектам доступа к носителям передовой российской и международной экспертизы и актуальным переводным материалам. Возможны и другие форматы взаимодействия. «Мы считаем, что главные функции агентства, которые оно реализует на протяжении семи лет – снятие барьеров, поддержка проектов, наставничество, – могут реализовываться при партнерстве с вузом. Мы рассчитываем на инициативных сотрудников университета, которые понимают, что взаимодействие с агентством может усиливать вуз в регионе, в отраслях, в сообществах для профессионалов. Мы хотим работать с миллионами, с большим количеством лидеров и проектов. Нам важно иметь прямой контакт с сильными командами и руководителями вузов», – заявил сетевой директор АСИ Георгий Белозеров. В свою очередь, проректор по воспитательной и социальной работе ДГТУ Тамила Рагимова отметила, что подписание соглашения с Агентством стратегических инициатив – важный шаг в развитии молодежной политики университета. С этого момента университет является аккредитованной площадкой для оказания экспертно-консультационных услуг по реализации и внедрению различных проектов социально-экономического развития. В рамках меморандума Агентство стратегических инициатив намерено предлагать модели поддержки проектов, платформы и сервисы для лучших практик и приглашать экспертов-наставников. ДГТУ будет участвовать в экспертной работе и сопровождении проектов с использованием сервисов «Смартека», Leader-ID, Leader Data и моделей АСИ, а также предоставлять площадку для совместных мероприятий.