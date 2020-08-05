Депутат Госдумы Абдулмажид Маграмов провел дистанционный прием граждан

По информации источника, поступившие по телефону обращения затрагивали различные сферы жизнедеятельности: асфальтирование дорог, проблемы трудоустройства, работа учреждений здравоохранения и другие.

С просьбой включить благоустройство улицы имени Гаджи Махачева в приоритетный проект «Мой Дагестан – мои дороги» к депутату от имени жителей села Калининаул Казбековского района обратился Тагир Амиев. По информации заявителя, улица является стратегически важной, так как соединяет три части села: Хотай, Старое (верхнее) село и так называемый «13 район». По данному вопросу принято решение направить запрос в Минтранс Дагестана.

Махачкалинец Ислам Юсупов обратился к парламентарию по вопросу трудоустройства. Заявитель посетовал на сложную финансовую ситуацию, отсутствие дохода в течение длительного времени и болезнь супруги, на лечение которой необходимы немалые средства. Депутат обещал по возможности помочь в решении вопроса и попросил направить резюме в электронной форме.

Жители Унцукульского района обратились к депутату с просьбой сохранить статус республиканской межрайонной многопрофильной больницы в поселке Шамилькала как самостоятельной организации. Согласно обращению, больница, в которой оказывали квалифицированную медицинскую помощь, обслуживала население всего горного округа республики. В 2019 году медицинское учреждение было объединено с Унцукульской районной больницей и лишено юридического статуса. В настоящее время идет массовое сокращение работников, а врачи жалуются на нехватку лекарственных средств. Абдулмажид Маграмов обещал переговорить с руководством Минздрава Дагестана и взял вопрос на контроль.

В рамках приема были рассмотрены и другие вопросы. Все поступившие в адрес парламентария обращения будут рассмотрены в установленные законом сроки.