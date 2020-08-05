ЗАМАНА - Состоится ряд информационных вебинаров по Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Состоится ряд информационных вебинаров по Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Автор
05 августа, 2020. Среда 13:28
Состоится ряд информационных вебинаров по Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Прямая трансляция вебинаров будет идти на платформе Zoom. Анонсы со ссылкой на регистрацию на каждый вебинар будут рассылаться по базе данных и размещаться на официальном сайте проекта премиягордостьнации.рф, а также в социальных сетях Премии и Ассамблеи народов России.

Состоится ряд информационных вебинаров по Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»
Информация

Ниже представлен график проведения информационных вебинаров по Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ».

Дата вебинара

Время проведения

Название номинации

Эксперт

1

04.08.2020

10:00-11:30

Вводный вебинар для участников конкурса на соискание Премии

С.К. Смирнова

2

06.08.2020

11.00-12.30

За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики

М.А. Лянге

3

07.08.2020

10.00-11.30

За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях

С.К. Смирнова

Н.Н. Абдуганиев

4

11.08.2020

13.00-14.30

За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества

И.И. Шарипов

5

13.08.2020

10:00-11:30

За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений

Е.А. Михалева

6

14.08.2020

10:00-11:30

За вклад в сохранение и развитие родных языков

Л.А. Дунаева

7

18.08.2020

10.00-11.30

За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнотуризм)

М.В. Русанова

8

20.08.2020

10:00-11:30

За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия

В.Ю. Зорин

9

27.08.2020

10:00-11:30

Итоговый вебинар для участников конкурса на соискание Премии

Е.А. Михалева

 

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