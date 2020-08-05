Ниже представлен график проведения информационных вебинаров по Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ».
|
№
|
Дата вебинара
|
Время проведения
|
Название номинации
|
Эксперт
|
1
|
04.08.2020
|
10:00-11:30
|
Вводный вебинар для участников конкурса на соискание Премии
|
С.К. Смирнова
|
2
|
06.08.2020
|
11.00-12.30
|
За вклад в информационное сопровождение государственной национальной политики
|
М.А. Лянге
|
3
|
07.08.2020
|
10.00-11.30
|
За эффективное лидерство в национально-культурных объединениях
|
С.К. Смирнова
Н.Н. Абдуганиев
|
4
|
11.08.2020
|
13.00-14.30
|
За лучшие практики Домов дружбы, Домов национальностей, Домов и центров народного творчества
|
И.И. Шарипов
|
5
|
13.08.2020
|
10:00-11:30
|
За лучший проект национально-культурных объединений в сфере межнациональных (межэтнических) отношений
|
Е.А. Михалева
|
6
|
14.08.2020
|
10:00-11:30
|
За вклад в сохранение и развитие родных языков
|
Л.А. Дунаева
|
7
|
18.08.2020
|
10.00-11.30
|
За вклад в сохранение и развитие культуры народов России (народное творчество, национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла, этническая мода и этнотуризм)
|
М.В. Русанова
|
8
|
20.08.2020
|
10:00-11:30
|
За вклад в укрепление межнационального (межэтнического) мира и согласия
|
В.Ю. Зорин
|
9
|
27.08.2020
|
10:00-11:30
|
Итоговый вебинар для участников конкурса на соискание Премии
|
Е.А. Михалева