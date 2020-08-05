Состоится ряд информационных вебинаров по Всероссийской общественной премии «ГОРДОСТЬ НАЦИИ»

Прямая трансляция вебинаров будет идти на платформе Zoom. Анонсы со ссылкой на регистрацию на каждый вебинар будут рассылаться по базе данных и размещаться на официальном сайте проекта премиягордостьнации.рф, а также в социальных сетях Премии и Ассамблеи народов России.