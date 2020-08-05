ЗАМАНА - Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК

Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК

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05 августа, 2020. Среда 13:11
Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК

Минэнерго РФ поддерживает развитие кадрового потенциала топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Эту работу министерство ведет совместно с единомышленниками, среди которых Росмолодежь, Минобрнауки РФ, вузы и компании, замдиректора Департамента проектного управления и обеспечения деятельности Минэнерго РФ Ольга Юдина. Об этом сообщается на сайте «Энергетика и промышленность России».

Минэнерго России поддерживает развитие кадрового потенциала ТЭК
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О перспективах, которые дает молодежи участие в проектах Общероссийского плана молодежных мероприятий, направленных на популяризацию ТЭК, энергосбережения и инженерно-технического образования, рассказала Ольга Юдина.

«Благодаря совместным действиям мы создали площадки, на которых вы можете реализоваться: Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», Молодежное всероссийское производственное совещание «Диалог на равных», Молодежный глобальный прогноз развития энергетики, Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче, Молодежный день #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая неделя». Сегодня вы подошли к формированию сообщества, которое должно служить социальным лифтом и привлечь внимание молодых людей к профессиям ТЭК. Пусть это сообщество поможет вам проявить себя, выстроить карьеру, найти единомышленников, уверена, что в скором времени вы увидите результаты вашей совместной работы», – рассказала Ольга Юдина выступая на конференции сообщества «Молодые инженеры».

 

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