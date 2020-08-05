6 августа пройдет собрание в формате МИТАП медиапроекта "Мои зеленые сказки"

Общественное экологическое движение «Живая Планета» и Первое общественное экологическое телевидение («1ЭКОТВ.РФ»), реализуя экологические поправки Конституции РФ по содействию «экологическому образованию и воспитанию экологической культуры» (Ст.114 Конституции РФ), продолжает реализацию проекта «Мои зеленые сказки» Медиапрограммы экологического просвещения детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Сегодня в числе самых активных регионов, проявивших собственную инициативу и готовность к сотрудничеству с проектом «Мои зелёные сказки», можно назвать Ставрополь, Калининград, Ханты-Мансийск, Брянскую, Томскую, Иркутскую, Волгоградскую, Калужскую, Саратовскую области, Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Крым, Дагестан и многих других.

В канун нового учебного года было принято решение подготовить сборник экологических сказок-историй и методическое пособие для детей младшего школьного возраста (7-9 лет). Лучшие педагоги-методисты подобрали сказки, подготовили обширный дидактический и методический материал. Он представляет собой прекрасное пособие для внеклассного экологического просвещения младших школьников.

Экологическое направление нередко является самым слабым звеном в дополнительном образовании. А оно сегодня играет очень важную роль в развитии интереса учащихся к школе. Главная ценность такого образования в том, что оно расширяет и углубляет знания и умения, полученные в процессе учебы, создает условия для разностороннего развития личности.

Развивающие материалы «Моих зеленых сказок» дадут маленьким ученикам не только полезную информацию, но глубокий эмоциональный заряд, который будет подкрепляться видимым результатом – общением с сайтом «Добрый волшебник РФ» и обратной связью с мультгероями.

По итогам первого месяца реализации экологического проекта «Мои зеленые сказки» состоится общее Собрание, которое пройдет онлайн в формате meetup (собрание специалистов для обсуждения актуальных вопросов) 6 августа 2020 года в 12:00 (время московское).

В программе встречи:

Ø Презентация первого сборника «Мои зеленые сказки» для детей младшего школьного возраста, рекомендованного для внешкольного дополнительного образования;

Ø Подведение итогов первого месяца работы экологического просветительского проекта для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Мои зеленые сказки»;

Ø Ответы на вопросы участников экологического проекта и зрителей.

Модератор:

Николай Николаевич Дроздов, Председатель Президиума Международного экологического движения «Живая Планета», Председатель Медиасовета Первого общественного экологического телевидения, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор.

В этот день будут подведены итоги первого месяца работы медиапроекта экологического просвещения «Мои зеленые сказки». В эфире авторы, эксперты, кураторы поблагодарят всех участников проекта, получивших «сказочные» методические материалы и тех, кто уже начал работать с детьми, используя экологические сказки. Мы назовем имена каждого руководителя детского учреждения, присоединившегося к федеральной экологической программе.

Общественное экологическое движение «Живая Планета» и Первое общественное экологическое телевидение приглашают специалистов профильных министерств и ведомств, руководителей и представителей школьных учреждений и детских садов принять участие в собрании, которое пройдёт 6 августа 2020 года в online режиме в студии прямого эфира ЭкоТВ.

Прямую трансляцию собрания можно посмотреть на сайте: http://www.terra-viva.ru// или по ссылке: https://youtu.be/YVhbaBWhwNg.