ЗАМАНА - Начальник УИС Дагестана и зампредседателя правительства республики провели рабочую встречу

Начальник УИС Дагестана и зампредседателя правительства республики провели рабочую встречу

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05 августа, 2020. Среда 12:51
Начальник УИС Дагестана и зампредседателя правительства республики провели рабочую встречу

Начальник УФСИН России по Дагестану Андрей Поляков и заместитель председателя Правительства республики Инсаф Хайрулин обсудили вопросы взаимодействия с органами муниципальной власти в рамках развития производственного сектора УИС.

Начальник УИС Дагестана и зампредседателя правительства республики провели рабочую встречу
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Как сообщили информагентству в пресс-службе УФСИН России по Дагестану, Андрей Поляков рассказал Инсафу Хайрулину о порядке и условиях заключения государственных контрактов как у единственного поставщика в соответствии с действующим законодательством.

Начальник УИС республики подчеркнул, что вся изготавливаемая продукция сертифицируется и соответствует требованиям ГОСТ и ТУ.

«Потенциал производственного сектора учреждений уголовно-исполнительной системы достаточно велик, но еще во многом не оценен местными муниципалитетами и бизнес-сообществом. Наши учреждения готовы наладить выпуск конкурентоспособной качественной продукции и оказать услуги производственного характера», – отметил Андрей Поляков.

Инсаф Хайрулин обозначил готовность к тесному сотрудничеству в производственных вопросах, выразив уверенность, что это позволит вовлечь в трудовую деятельность максимальное число трудоспособных осужденных.

По завершении рабочей встречи участники диалога договорились о посещении производственных цехов исправительных учреждений и о проведении совместного с представителями различных министерств и ведомств совещания.

 

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