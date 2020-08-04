В Кизляре обнаружено увеличение числа больных коронавирусом и пневмонией

«Рост заболеваемости регистрируется в городе и соседних районах, откуда больные поступают к нам в учреждение. Прежде всего, как полагаем, рост числа больных опасной инфекцией связан с ослаблением ограничений. К сожалению, люди, уверенные, что пандемия ослабла или прошла, перестали соблюдать рекомендованные меры предосторожности для предотвращения инфицирования вирусом COVID -19, подвергая риску не только себя, но и окружающих. Есть составленный короткий список мер безопасности в период коронавируса, про которые многие уже забывают – это как можно реже бывать в людных местах, избегать контактов с людьми, имеющими признаки простуды и ОРВИ (кашель, чихание), как можно чаще мыть руки с мылом», — сказал Облов. По его словам, для коронавирусной инфекции характерна сезонность с пиком в зимне-осенне-весенние месяцы. «В связи с этим, если начнется развитие по привычному сценарию, то можно прогнозировать рост заболеваемости в осенний период», — объяснил главный врач Кизляра.

Что касается подготовки к сезонному росту числа больных, то как отметил Облов, создан необходимый запас медикаментов, средств защиты и дезинфицирующих средств. В мэрии города считают, что благодаря принимаемым жестким мерам не допустят повторной волны нового коронавируса.

«Учитывая рост больных коронавирусной инвенцией и пневмонией, на текущий момент мы принимаем жесткие меры для борьбы с вирусом. Нами было принято решение отменить открытие детских садов. В образовательных учреждениях проводятся мероприятия по дезинфекции. К сожалению, рост новых случаев заболевания коронавирусом и пневмонией дают проводимые свадебные торжества. Планируем принять меры в отношении владельцев банкетных залов и ресторанов и кафе, которые работают в условиях ограничений. Они создают угрозу риска заражения коронавирусной инфекцией», — пояснил мэр Кизляра Александр Шувалов. Он отметил, что запланированы рейдовые мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры.

«Для уменьшения рисков заболевания мы примем все необходимые меры», — сказал Шувалов.