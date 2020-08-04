В Дербенте пройдет Каспийский Сабантуй

В ходе встречи Эльмира Кадырова сообщила мэру древнего города о том, что с 14 по 17 августа в Дербенте планируется проведение фестиваля межрегионального сотрудничества «Каспий – море Дружбы». В рамках мероприятия пройдут и праздник «Каспийский сабантуй», выставки, мастер-классы по народным художественным промыслам и ремёслам Дагестана, выступления артистов. Местом проведения фестиваля выбрана площадка города в наиболее посещаемой туристической зоне – набережная Дербента. По словам Эльмиры Кадыровой набережная Дербента способна вместить до пяти тысяч человек. «Проход к месту проведения фестиваля свободный, бесплатный. Почетными гостями Сабантуя станут представители разных регионов РФ и журналисты России», — отметила председатель Сообщества татар Дагестана. Мэр Дербента Хизри Абакаров заверил гостью в готовности оказать всяческую поддержку в проведении мероприятия. Председатель дагестанской региональной общественной организации татар Дагестана Эльмира Кадырова в свою очередь поблагодарила главу Дербента за предоставленную возможность проводить мероприятия Сообщества татар Дагестана «Туган Тел» на площадке самого древнего города России.