Ученые Даггосуниверситета начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики

По словам ученых, технологии создаются на основе слоистых наноматериалов нового поколения. Данный проект сможет дать возможность создавать принципиально

новые технологии генерации и преобразования энергии по образцу живой природы, так называемые природоподобные технологии возобновляемой энергетики. Идея разработки заключается в преобразовании и сохранении энергии солнечного света в виде химической энергии, такой как «солнечное топливо». Под воздействием лучей солнца из воды и углекислого газа можно получить, к примеру, метанол, то есть жидкое топливо. Кроме того, принципиально новым в работе дагестанских ученых является разработка

нового класса слоистых фотокатализаторов с особыми функциональными свойствами, структура которых формируется на атомарном уровне. Реализация проекта имеет особую актуальность для Дагестана и перспектив развития в регионе высокоэффективных технологий возобновляемой энергетики. В республике 300 солнечных дней в году. При реализации данного проекта совместно с учеными ДГУ планируется участие приглашенного ученого с мировым именем, профессора Чуаньи Ванг из Китая, результаты исследований которого получили широкое признание в мировом научном сообществе.