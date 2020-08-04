ЗАМАНА - Ученые Даггосуниверситета начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики

Ученые Даггосуниверситета начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики

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04 августа, 2020. Вторник 11:57
Ученые Даггосуниверситета начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики

Ученые Даггосуниверситета начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики. Об этом сообщили информагентству в пресс-службе вуза.

Ученые Даггосуниверситета начали разработку «природоподобных технологий» возобновляемой энергетики
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По словам ученых, технологии создаются на основе слоистых наноматериалов нового поколения. Данный проект сможет дать возможность создавать принципиально
новые технологии генерации и преобразования энергии по образцу живой природы, так называемые природоподобные технологии возобновляемой энергетики. Идея разработки заключается в преобразовании и сохранении энергии солнечного света в виде химической энергии, такой как «солнечное топливо». Под воздействием лучей солнца из воды и углекислого газа можно получить, к примеру, метанол, то есть жидкое топливо.  Кроме того, принципиально новым в работе дагестанских ученых является разработка
нового класса слоистых фотокатализаторов с особыми функциональными свойствами, структура которых формируется на атомарном уровне. Реализация проекта имеет особую актуальность для Дагестана и перспектив развития в регионе высокоэффективных технологий возобновляемой энергетики. В республике 300 солнечных дней в году. При реализации данного проекта совместно с учеными ДГУ планируется участие приглашенного ученого с мировым именем, профессора Чуаньи Ванг из Китая, результаты исследований которого получили широкое признание в мировом научном сообществе.

 

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