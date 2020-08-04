Постпред Дагестана в Санкт-Петербурге встретился с директором Дома национальностей

Гасан Гасанов отметил, что Представительство республики в Санкт-Петербурге и Дом национальностей связывают тесные узы сотрудничества. За прошедшие 15 лет, что функционирует госучреждение в городе, на его базе постпредством и общественными организациями Дагестана в Санкт-Петербурге проведены сотни различных мероприятий. В их числе – выставки художников-дагестанцев объединения «Открытая ладонь», которое возглавляет народный художник РД Арсен Кардашов, тематические вечера, конкурсы и др. Дагестанцы также принимают активное участие в ежегодных городских конкурсах, фестивалях под эгидой Дома национальностей: «Мы – вместе», «Под одним небом», «Бал национальностей», «Фестиваль народов Кавказа», в шествии «Национальный батальон в составе Бессмертного полка» и др. На площадках города выступают дагестанские детско-юношеские хореографические коллективы «Салам», «Дружба», «Имамат», «Хаят» и «Ритмы Кавказа», художественными руководителями которых являются заслуженные работники культуры РД Вазипат Сотавова, Ашрафуддин Мехдиев и Нурмагомед Гаджиев, а также Юсуп Кадиев и Кристина Санакоева. Кроме того, после подписания Соглашения между ГБУ РД «Дома дружбы» и СПб ГКУ «Санкт-Петербургского Дома национальностей», вот уже четыре года плодотворно развивается сотрудничество между госучреждениями. За это время делегация от Дома дружбы нашей республики не раз побывала в Северной столице, а петербуржцы посетили Дагестан. «Все эти и другие совместно проводимые мероприятия направлены на укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми разных национальностей в Санкт- Петербурге и народами двух субъектов Российской Федерации», – резюмировал свое выступление постпред республики Гасан Гасанов. Поблагодарив руководство Дома национальностей за постоянно оказываемую помощь и содействие в этом, он выразил готовность постпредства на продолжение конструктивного сотрудничества. Директор Дома национальностей Валерий Николаев в свою очередь также поблагодарил Гасана Гасанова за проводимую постпредством Дагестана огромную работу в городе и за то, что, несмотря на занятость, нашел время встретиться и обсудить дальнейшие планы взаимодействия. Валерий Александрович подчеркнул, что Дом национальностей был и впредь останется площадкой для гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге. По его словам, все наработанные проекты, прежде апробированные направления деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов, по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия в городе будут продолжены. Новый руководитель Дома национальностей сказал, что он поддержит новые предложения и инициативы руководителей постпредств, НКО и землячеств, активно способствующие решению важных задач в сфере национальной политики государства, реализации программ по содействию интеграции и адаптации мигрантов в Санкт- Петербурге. Говоря о предстоящих планах, Валерий Николаев сообщил о проведении в ближайшее время серии встреч с руководителями национально-культурных объединений, землячеств и диаспор, мигрантами в муниципальных образованиях, мероприятий по профилактике правонарушений и предупреждению межнациональных конфликтов. В заключение встречи, которая прошла в конструктивной и доброжелательной обстановке, с соблюдением мер безопасности от коронавирусной инфекции, оба руководителя обсудили совместные планы взаимодействия. Кроме того, постпред республики Гасан Гасанов заявил директору Дома национальностей Валерию Николаеву, что он, как председатель Ассоциации представительств субъектов РФ в Санкт- Петербурге, вместе с коллегами обсудит вопрос об оказании поддержки госучреждению в осуществлении намеченных планов в рамках Стратегии государственной национальной и Концепции государственной миграционной политики РФ.