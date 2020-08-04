Кассационный суд подтвердил приговор экс-главному архитектору Махачкалы

Судебная коллегия по уголовным делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции оставила в силе приговор бывшему главному архитектору Махачкалы Магомедрасулу Гитинову. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

«Согласно материалам дела, в 2014-2017 годах Гитинов, занимая должность главного архитектора Махачкалы, незаконно выдал застройщикам градостроительную документацию на строительство многоквартирных жилых домов на участках в зоне индивидуальной жилой застройки. Также в 2015 году чиновник выдал двум застройщикам градостроительные планы, содержащие неверные сведения. В дальнейшем он согласовал проекты строительства на этих участках», – сообщил источник.

Приговором Советского районного суда Махачкалы от 17 декабря 2019 года Магомедрасул Гитинов был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.286 (2 эпизода) и п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности сроком на 3 года.

«10 марта 2020 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда республики апелляционным определением оставила наказание, назначенное Гитинову без изменения, частично изменив приговор – признав смягчающим наказание обстоятельством участие осужденного в боевых действиях, наличие у него ордена “За заслуги перед Республикой Дагестан” и сняв арест, наложенный на его имущество», – отметили в пресс-службе.

Решение суда апелляционной инстанции было обжаловано в кассационном порядке в вышестоящую инстанцию.

По данным источника, Пятый кассационный суд общей юрисдикции, указав, что нарушений требований уголовного и уголовно-процессуального закона, влекущих отмену апелляционного определения по данному делу, не допущено, оставил апелляционное представление без удовлетворения, судебный акт Верховного суда Дагестана – без изменения.