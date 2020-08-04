Владимир Васильев встретился с и.о. главы Кизлярского района Акимом Микировым

Вопросы социально-экономического развития Кизлярского района обсудил Глава Дагестана Владимир Васильев с и.о. руководителя муниципалитета Акимом Микировым.

С учётом того, что новую должность Аким Микиров занял буквально несколько недель назад, Владимир Васильев поинтересовался, с какими сложностями в первое время он столкнулся и в каких улучшениях сегодня люди нуждаются. Первоочередное внимание, как отметил и.о. главы района, необходимо уделить таким сферам, как образование, водоснабжение, газификация. Одной из актуальных сегодня тем является борьба с новой коронавирусной инфекцией. В этой связи Глава РД поинтересовался обстановкой в Кизлярском районе. Аким Микиров проинформировал, что в целом по району ситуация относительно благополучная. Переходя к вопросу подготовки школ к новому учебному году, он сообщил, что на территории района функционируют 43 школы. При этом было озвучено, что многие образовательные организации нуждаются в ремонте. Владимир Васильев напомнил, что в регионе успешно реализуется проект «100 школ» и призвал подать заявку, чтобы в следующем году школы района также попали в перечень ремонтируемых. Не обошли стороной и тему водоснабжения. Так, Аким Микиров доложил, что в 2020 году в Кизлярском районе предусмотрено бурение трёх артезианских скважин – в сёлах Юбилейное, Новомонастырское, Крайновка. Благодаря этому 4500 человек ощутят улучшение качества питьевой воды. Заслушав информацию, Владимир Васильев подчеркнул, что, хотя эти работы проводятся по линии Минстроя РД, следует сотрудничать с ведомством, контролировать качество и сроки выполняемых работ. Кроме того, в Кизлярском районе предусмотрено благоустройство трёх общественных территорий – в селениях Александрийская, Кардоновка, Кохановское. Аким Микиров заверил, что все работы будут выполнены качественно и в срок. Напомнив о реализуемых проектах развития региона, руководитель республики порекомендовал видеть своих помощников в депутатах, общественных деятелях и активистах и привлекать их к контролю за реализацией подобных программ. Помимо прочего, Владимир Васильев посоветовал новому руководителю чаще встречаться с людьми, прислушиваться к их мнению по тому или иному вопросу. В рамках встречи подробно остановились на экономике Кизлярского района, у которого, как уверен Владимир Васильев, есть большой потенциал. «Сегодня бюджет района составляет 1 млрд 54 млн рублей, из них собственные доходы – 202 млн рублей. Ситуация в сельхозсекторе стабильная, уборка озимых культур завершилась – результат лучше, чем в прошлом году», – доложил Аким Микиров. Особое внимание обратил руководитель субъекта и на тему поддержки бизнеса: «Вы должны создать такие условия, чтобы бизнес шёл к вам. У нас этот процесс пошёл, поэтому и доходов в бюджет поступило больше. Все проблемы будут решаться в пропорции роста уплачиваемых налогов». В завершение встречи Глава Дагестана посоветовал Акиму Микирову перенимать положительный опыт руководителей других муниципалитетов в части решения задач по развитию территорий.