Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности

8 жителей Ставрополья и Дагестана обвиняются в даче взяток с целью оформить мнимую инвалидность. Номинальная увечность обходилась взяточникам до 150 тысяч рублей, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

«Восемь жителей Ставропольского края и Республики Дагестан подозреваются в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Следствию удалось выяснить, что с 2015 по 2018 год подозреваемые через посредников передавали взятки в соответствующие инстанции за установление групп инвалидности», – говорится в сообщении.

Источник уточняет, взятки передавались бывшему руководителю филиала №24 Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю. Сумма услуги варьировалась в зависимости от реального состояния здоровья и возраста мнимого пациента. А бессрочная группа инвалидности с ежегодным продлением могла достигнуть 150 тысяч рублей.

«В отношении бывшего руководителя филиала ранее были возбуждены уголовные дела о получении взяток. Сейчас все дела в отношении подозреваемого и посредников соединены в одно производство», – заключили в следственном управлении.