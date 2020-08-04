ЗАМАНА - Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности

Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности

Автор
04 августа, 2020. Вторник 10:18
Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности

8 жителей Ставрополья и Дагестана обвиняются в даче взяток с целью оформить мнимую инвалидность. Номинальная увечность обходилась взяточникам до 150 тысяч рублей, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

Жители Дагестана обвиняются в незаконном оформлении инвалидности
Информация

«Восемь жителей Ставропольского края и Республики Дагестан подозреваются в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Следствию удалось выяснить, что с 2015 по 2018 год подозреваемые через посредников передавали взятки в соответствующие инстанции за установление групп инвалидности», – говорится в сообщении.

Источник уточняет, взятки передавались бывшему руководителю филиала №24 Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ставропольскому краю. Сумма услуги варьировалась в зависимости от реального состояния здоровья и возраста мнимого пациента. А бессрочная группа инвалидности с ежегодным продлением могла достигнуть 150 тысяч рублей.

«В отношении бывшего руководителя филиала ранее были возбуждены уголовные дела о получении взяток. Сейчас все дела в отношении подозреваемого и посредников соединены в одно производство», – заключили в следственном управлении.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top