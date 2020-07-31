ЗАМАНА - Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ

Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ

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31 июля, 2020. Пятница 13:06
Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ

Работу животноводческих хозяйств и предприятий в условиях требований Всемирной организации по охране здоровья животных (до 2003 года Международное эпизоотическое бюро (МЭБ)) обсудили в администрации Воронежской области на расширенной встрече Минсельхоза Российской Федерации, региональных министерств и ветеринарных служб с представителями отрасли, пишет РИА "Дагестан".

Минсельхозпрод Дагестана участвовал в обсуждении вопроса соблюдения требований МЭБ
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От Дагестана в Воронежскую область, где проходило мероприятие, была направлена делегация в составе замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Магомеда Шапиева, начальников отделов ведомства и председатели СПоКов «Эльдар» и «Зори Дагестана».

В частности, на совещании рассматривались вопросы адаптации 33 субъектов РФ, признанных МЭБ неблагополучными по «ящуру», для работы с соблюдениями требований Международной организации по охране здоровья животных.

«В рамках проведенных встреч с представителями крупных перерабатывающих продукты животноводства предприятий мы обсудили вопросы обеспечения мощностей по убою и поставке мясной продукции в регионы, вошедшие в список благополучных», – сообщил начальник отдела Минсельхозпрода республики Юсуф Юсуфов.

 

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