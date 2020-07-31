От Дагестана в Воронежскую область, где проходило мероприятие, была направлена делегация в составе замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона Магомеда Шапиева, начальников отделов ведомства и председатели СПоКов «Эльдар» и «Зори Дагестана».
В частности, на совещании рассматривались вопросы адаптации 33 субъектов РФ, признанных МЭБ неблагополучными по «ящуру», для работы с соблюдениями требований Международной организации по охране здоровья животных.
«В рамках проведенных встреч с представителями крупных перерабатывающих продукты животноводства предприятий мы обсудили вопросы обеспечения мощностей по убою и поставке мясной продукции в регионы, вошедшие в список благополучных», – сообщил начальник отдела Минсельхозпрода республики Юсуф Юсуфов.