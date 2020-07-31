ЗАМАНА - Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске

Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске

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31 июля, 2020. Пятница 13:00
Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске

В муниципалитете обсудили меры повышения эффективности поступления доходов (налоговые, неналоговые) в республиканский бюджет. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе Минимущества РД.

Поступление налогов и неналоговых доходов в бюджет Дагестана обсудили в Буйнакске
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В совещании принимали участие: зампред Правительства Дагестана Анвар Халилов, советник главы региона Адильхан Ганакаев, руководитель Минимущества РД Агарагим Кагиргаджиев, представители МВД, ФНС, ССП и муниципалитетов.

Глава Минимущества республики Агарагим Кагиргаджиев поднял вопрос погашения долгов за аренду госимущества. Он в частности отметил, что задолженность образовалась не за один день, в связи с чем рекомендовал руководству муниципалитетов проводить с арендаторами госимущества разъяснительную работу для ликвидации задолженности.

Советник главы региона Адильхан Ганакаев, в свою очередь, рассказал о важности сбора транспортного налога для муниципальных образований, пояснив, что собранные средства остаются в районах и идут на развитие муниципальных дорог.

В качестве мер по улучшению ситуации со сбором налогов было предложено использовать разъездной мобильный банк, для адресного погашения долгов по налогам в отдаленных районах Дагестана, активизировать разъяснительную работу среди арендаторов госимущества, актуализировать налоговую базу и более полно использовать все механизмы межведомственного взаимодействия.

 

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