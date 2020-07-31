Возможность открытия банкетных залов и торговых центров обсудили на заседании оперативного штаба по ситуации с коронавирусом

Об эпидемиологической обстановке в республике доложил глава Роспотребнадзора по РД Николай Павлов: «В настоящее время в Дагестане продолжается регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста за последнюю неделю составил 0,5%, на 30 июля зарегистрировано 9223 заболевших коронавирусом, в том числе за последние сутки – 40 человек. Такой уровень заболеваемости сохраняется на протяжении последних 16 дней, суточный же прирост колеблется от 40 до 43 случаев. Незначительное превышение среднереспубликанского уровня наблюдается в 11 муниципальных образованиях, по сравнению же с предыдущей неделей наблюдается стабилизация в 21 МО, а в 17 МО новых случаев не зарегистрировано».

По словам главного санитарного врача региона, дагестанцев продолжают активно обследовать на COVID-19, за прошедшую неделю проведено 24697 исследований, среднесуточный показатель составляет 3528.

«Впереди нас ждёт осень и циркуляция вирусов респираторных инфекций и гриппа. На последнем ВКС руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова озвучила, что необходимо привить против сезонного гриппа 60% населения страны, а значит и 60% населения Дагестана, а это порядка 2 млн прививок. Также хочу проинформировать, что мы продолжаем профилактические мероприятия, в общественных местах сохраняется масочный режим, соблюдение дезинфекционного режима и социального дистанцирования, проведение информационной работы с населением», – сообщил Николай Павлов.

И хотя говорить о возобновлении работы всех предприятий на территории региона ещё рано, в качестве «пилотных» проектов некоторые из них могут в скором времени открыть двери для посетителей.

В качестве положительного примера Глава РД привёл Дербент, где в «пилотном» режиме были открыты парикмахерские.

«Вопреки сомнениям, Хизри Абакаров принял мужественное решение, и, насколько я знаю, очаги заболеваемости не появились. В целом же по республике – в магазинах, на производствах, летних верандах, рынках, которые мы открыли – очагов тоже нет. Это не повод расслабляться, а стимул продолжать, но так же ответственно. Мы должны двигаться вперёд, и если участники заявятся, то запустить ещё один «пилотный» проект. Но риск должен быть просчитан, исходя из свободного коечного фонда, медицинского персонала и препаратов. Давайте посмотрим, какие еще предприятия можно открыть. Но собственники должны чётко понимать, что если будет очаг, то вариант один – закрытие, в результате чего все труды по открытию обнулятся», – предупредил Владимир Васильев, напомнив при этом, что все решения по ослаблению режима принимаются под ответственность глав муниципальных образований. В этой связи глава Дербента Хизри Абакаров попросил дать возможность открыть банкетные залы в древнем городе, так как люди проводят свадьбы в других помещениях, где риск заразиться значительно выше. В качестве «пилотного» проекта такая перспектива будет рассмотрена.

Отдельно остановился руководитель субъекта на тематике совещания, которое в режиме ВКС накануне провёл Президент РФ. В его рамках большое внимание было уделено вопросу вакцинации.

«В нашем обществе, особенно у молодёжи, сформировалось легкомысленное, а иногда даже отрицательное отношение к прививкам, но нужно использовать все средства для профилактики вируса, чтобы не заболеть самому и не заразить родных и близких людей», – выразил мнение Глава региона.

Затем выступил министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов, отметивший, что в медучреждениях республики находится 1026 пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Из них 597 – в Махачкале.

«На сегодня развёрнуто более 2 тысяч коек, из которых свободно 1327. В амбулаторных условиях получают лечение 746 пациентов с респираторно-вирусными инфекциями и лёгкими формами пневмонии. За весь период выздоровело 8174 пациента с диагнозом COVID-19. Дефицита с кадровым обеспечением нет», – добавил он. Проблем с нехваткой противовирусных и антибактериальных препаратов нет, средства индивидуальной защиты тоже имеются в необходимом количестве. Более того, идёт укрепление материально-технической базы в части медоборудования. Так, за счёт республики приобретено 11 компьютерных томографов. Профильный министр также сообщил, что в прошлом году план иммунизации выполнен в соответствии с национальным календарём на 98,1%.

Резюмируя, Владимир Васильев отметил, что у региона имеются резервы – койки, лекарства, медицинский персонал, решён вопрос с обеспеченностью кислородом – он имеется в необходимом качестве и количестве. Вместе с тем он призвал руководителей профильных структур «защищать дагестанцев с опережением» и не прекращать наращивать имеющиеся возможности.

Другой важной темой стала ситуация с возвращением россиян на Родину через границу с Азербайджаном. Раскрывая вопрос, вице-премьер Дагестана Рамазан Джафаров доложил: «По состоянию на 15:00 420 человек перешли на территорию РФ, а 280 пока остались. Прибывшие будут определены в обсерваторы, которые согласованы с республиканским Роспотребнадзором. В пункте пропуска была проведена термометрия, а после 14-дневного карантина будет проведено обследование. Работа продолжается». Никаких сложностей в этой части не возникло, за что Глава Дагестана поблагодарил представителей задействованных в этой работе ведомств и азербайджанскую сторону.

О потенциале дагестанских предприятий рассказал министр промышленности и торговли РД Батыр Эмеев: «В части организации выпуска средств индивидуальной защиты и товаров медицинского применения скоординировано функционирование отдельных производств в данном направлении. В перечень этих средств входят: защитные комбинезоны, костюмы, халаты, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, медицинские маски, бахилы, одноразовые и многоразовые шапки, медицинский кислород, кислородные вентили, медицинские кровати, мягкий и твёрдый инвентарь. Предприятия промышленного комплекса республики в массе своей способны обеспечить не только потребности субъекта, но и, выступив в качестве «донора», покрыть часть потребности соседних регионов».

Заслушав информацию, Глава Дагестана отметил, что надо учиться не только производить, но и торговать. Именно поэтому, добавил руководитель субъекта, не так давно в республике появилось министерство промышленности и торговли. В очередной раз он напомнил о необходимости поддерживать местных производителей.

В рамках заседания с предложениями по определению «пилотных» организаций в рамках поэтапного снятия ограничительных мероприятий выступили главы ряда муниципальных образований. Так, глава Махачкалы Салман Дадаев попросил разрешить возобновить работу при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора закрытых ресторанов и кафе, крупных торговых центров, кинотеатров и фитнес-залов. Со своей стороны Николай Павлов допустил такую возможность в «пилотном» режиме, за исключением кинотеатров.

С аналогичной просьбой о банкетных залах обратился глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков, который сообщил, что многие жители ездят в Ставропольский край и там проводят свадьбы. В свою очередь глава Хунзахского района Нурмагомед Задиев предложил возобновить работу спортивных залов на подведомственной ему территории.

Не остался в стороне и министр по туризму и народным художественным промыслам РД Расул Ибрагимов, который выступил с инициативой открытия 17 объектов в сфере туризма в качестве «пилотных» организаций.

Владимир Васильев с пониманием отнёсся к озвученным предложениям, но окончательное решение будет принято после детального изучения ситуации Роспотребнадзором по РД, потому что цена вопроса высока – жизнь и здоровье граждан.

Вопросы организации досрочного голосования избирателей на выборах, назначенных на Единый день голосования (11-13 сентября 2020 года), затронул председатель Избирательной комиссии РД Магомед Дибиров.

«Центральная избирательная комиссия своим решением определила, что волеизъявление в Единый день голосования может проходить в пятницу, субботу и воскресенье. В этой связи нам нужно ответить на два принципиальных вопроса. Первый – будем ли мы распространять трёхдневное голосование на все муниципальные выборы или ограничимся Махачкалой. Второй – если мы будем организовывать досрочное голосование в течение трёх дней, то как обеспечим работу участковых избирательных комиссий, расположенных в образовательных учреждениях, например, в школах, так как они в пятницу и субботу работают. Мы предлагаем распространить трёхдневное голосование на все проходящие в республике избирательные кампании, в том числе и на Махачкалу. Второе – обеспечить всех участников голосования средствами индивидуальной защиты. Что же касается работы участковых комиссий, расположенных в образовательных учреждениях, мы пришли к мнению, что образовательные учреждения выберут режим работы, позволяющий провести голосование в пятницу и субботу без присутствия детей. Просим поддержать», – отметил докладчик.

Прежде чем принять решение Глава Дагестана предоставил слово заместителю Председателя Правительства РД - министру образования и науки Уммупазиль Омаровой. В частности, она сказала: «Владимир Абдуалиевич, мы обеспечим эту процедуру, сделав пятницу и субботу выходными, чтобы обеспечить прозрачность голосования и защиту детей, а потом за счёт каникулярного плана будут внесены изменения в графики». Затем предложение было вынесено на обсуждение, никто из участников заседания против не высказался.

Завершая мероприятие, Владимир Васильев поблагодарил собравшихся за работу, поздравил с наступающим праздником Курбан-байрам и пожелал здоровья, благоденствия и всего самого доброго.