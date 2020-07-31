Капитана полиции из Дербента посмертно наградили «Орденом Мужества»

30 июля министр внутренних дел по Республике Дагестан генерал-лейтенант полиции Абдурашид Магомедов прибыл в Дербент для вручения государственной награды – «Орден Мужества» посмертно капитану полиции, заместителю командира специальной роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по городу Дербенту – Руслану Курбанову.

В зале администрации Дербента на встрече с Абдурашидом Магомедовым присутствовали мэр города Хизри Абакаров и его заместители, Председатель городского Собрания депутатов Дербента Мавсум Рагимов и представители правоохранительных органов. Также здесь присутствовали родственники Руслана Курбанова – отец, мать, вдова и двое несовершеннолетних сыновей.

Открывая мероприятие, Абдурашид Магомедов напомнил о событиях, произошедших 7 сентября. В результате произошедшего подрыва автомобиля в Дербенте, погиб сотрудник полиции Руслан Курбанов. Мощность взрывного устройства составила около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В этот день мать погибшего сотрудника полиции Майхалум Курбанова, работающая на станции Скорой помощи, приехала на место происшествия и увидела тело сына.

Министр внутренних дел по Республике Дагестан Абдурашид Магомедов в своем выступлении поблагодарил семью погибшего сотрудника за воспитание достойного сына, который не задумываясь, отдал жизнь выполняя свой служебный, гражданский и человеческий долг. Рассказал какой ценой удалось достичь спокойствия в республике.

«Мы потеряли большое количество наших коллег. Выполняя служебный долг, погибли многие сотрудники внутренних дел, их память очень дорога нам. В настоящее время проводится огромная работа в целях сохранения и поддержки стабильности и спокойствия в республике, чтобы ни сотрудники полиции, тем более ни граждане республики, не погибали в наше мирное время», – отметил глава ведомства.

Вручая Орден Мужества матери Руслана Курбанова, министр заверил, что сотрудники его ведомства будут всегда рядом и делать все от них зависящее, чтобы хоть как-то помочь перенести боль утраты близкого человека.

Мэр Дербента также выразил соболезнование семье Курбановых. Мать погибшего Майхалум Курбанова поблагодарила мэра города и Министра внутренних дел по РД за внимание и попросила назвать безымянную улицу Дербента именем её сына.

Глава Дербента Хизри Абакаров поддержал вариант присвоения названия улицы Безымянная в честь сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга.