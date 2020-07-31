ЗАМАНА - Банкетные залы Дербента возобновят работу

Банкетные залы Дербента возобновят работу

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31 июля, 2020. Пятница 08:10
Банкетные залы Дербента возобновят работу

Банкетные залы дагестанского города Дербента, которые не будут пренебрегать требованиями Роспотребнадзора относительно санитарной безопасности, могут приступить к своей деятельности под личную ответственность мэра Хизри Абакарова, который и сообщил об этом на своей странице в соцсети Инстаграм. 

Банкетные залы Дербента возобновят работу
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«Я обратился к нему (главе Республики Дагестана. – ЛГ) с просьбой разрешить в Дербенте, в качестве пилотного опыта, работу банкетных залов. Естественно, при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора по соблюдению санитарной безопасности. Я сказал, что готов взять на себя ответственность за это решение», – мэр Дербента.

По словам Хизри Абакарова, Владимир Васильев предоставил ему такую возможность.

Отныне эксперты Роспотребнадзора будут пристально проверять банкетные залы Дербента, после чего рассказывать, при каких условиях они могут заниматься своей деятельностью.

Хизри Абакаров также пишет, что «Залы, в которых все требования будут соблюдены, смогут начать свою работу хоть сегодня».

 

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