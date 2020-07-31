Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил Дагестан с праздником Курбан-байрам

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев поздравил всех дагестанцев со Священным мусульманским праздником Курбан-байрама, пожелал мира, уюта, крепкого здоровья, благополучия и достатка во всём каждой семье, а также побольше светлых и праздничных дней.

В своем поздравлении Васильев также подчеркнул, что Курбан-байрам особо почитаемый праздник, он является неотъемлемой частью духовного наследия дагестанского народа, который служит объединению мусульман в совершении благих и добротных деяний, заботе о близких, бережном отношении ко всем людям, призывает к состраданию и оказанию помощи всем нуждающимся.

Глава Дагестана особо подчеркнул роль и неравнодушие тех дагестанцев, которые активно участвовали в период пандемии в организации масштабной поддержки малоимущих, родных сел, медучреждений, врачей, медиков и больных.

Напомним, что в Дагестане праздник Курбан-байрам будет отмечаться на протяжении трёх дней – с 31 июля по 2 августа.

Согласно постановлению Правительства РД, 31 июля объявлен выходным днем.